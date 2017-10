Leo Messi acaba amb el neguit de l´Argentina, que serà al Mundial

Leo Messi es va reservar una actuació estel·lar per a l'últim acte de la fase de grups sud-americana i, amb un trio de gols, va acabar amb el neguit i va classificar l'Argentina per al Mundial de 2018 de Rússia. Messi es va carregar l'equip a l'esquena per imposar-se per 1-3 a l'Equador. I això que el conjunt local, que no s'hi jugava res, es va avançar al primer minut. Messi lideraria una reacció convincent que va classificar l'Argentina directament per al Mundial. Juntament amb l'Argentina, van aconseguir bitllet per a Rússia, l'Uruguai -Stuani no va jugar- i Colòmbia, mentre que finalment serà Perú qui jugui la repesca contra Nova Zelanda. El gran damnificat de l'última jornada de la passada matinada és Xile, que amb la derrota contra Brasil.

Argentina, Colòmbia i Uruguai i Portugal i França es van afegir dimarts a la llista d'equips classificats per al Mundial. Els participants amb el bitllet són: Islàndia, Sèrbia, Portugal, França, Bèlgica, Alemanya, Anglaterra, Espanya, Polònia, Panamà, Iran, Corea del Sud, Japó, Aràbia Saudita, Nigèria, Egipte, Rússia, Brasil, Uruguai, Argentina, Colòmbia, Mèxic i Costa Rica. La resta dels bitllets seran per a Perú o Nova Zelanda i Hondures o Austràlia, a més a més dels duels de repesca a Europa en què participaran Suïssa, Itàlia, Croàcai, Dinamarca, Irlanda del Nord, Suècia, Grècia i Irlanda. Falten per definir tres llocs per als equips africans. El Marroc de Yassine Bounou, Senegal i Tunísia són els que ho tenen més bé en l'última jornada, que serà el mes que ve.