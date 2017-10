L´esport adaptat del GEiEG practica la vela

El passat cap de setmana les aigües del Club Nàutic l'Escala varen acollir una jornada inclusiva de vela amb els integrants de la secció d'esport adaptat del GEiEG. Amb la seva coordinadora Míriam Barra i els monitors Núria Rovira i Josep Viñas, els esportistes grupistes varen poder gaudir d'una jornada de pràctica de la vela, un esport poc usual per a ells. Cal recordar que el GEiEG disposa d'una secció d'esport adaptat que té com a objectiu facilitar la pràctica esportiva multidisciplinària per desenvolupar treballs psicomotrius i motivacionals.