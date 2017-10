Pletòric debut europeu

Un espectacular parcial de 6-23 al tercer quart, amb un Spar Citylift pletòric, reduint gairebé al no-res el Gernika, va certificar la convincent victòria de l'equip gironí en el debut a l'Eurocup d'aquesta temporada. L'Uni, en aquest començament de curs, progressa adequadament. A la Lliga Femenina només ha claudicat davant del Perfumerías Avenida, i ahir a Bilbao va fer un partit completíssim, resolt segurament amb més facilitat que la prevista a l'inici de la segona part després d'un primer temps força més igualat. L'Uni, després de cinc partits seguits fora de casa, entre Supercopa, Lliga i Eurocup, arriba pletòric al debut a Fontajau, dissabte contra el Ferrol. I dijous vinent, també a casa, s'enfrontarà al Landes de Queralt Casas.

Marina Bas i Núria Martínez van ser les protagonistes de la primera part. La russa, l'últim reforç del Gernika, en teoria no havia d'estar a punt per jugar però com havia advertit Èric Surís en la prèvia, estava inscrita a la FIBA... i va actuar. I de quina manera, sortint al cinc inicial i portant el pes ofensiu del seu equip, amb dos triples o jugant sota l'anella. Bas va fer 12 punts en 14 minuts, uns números calcats als de la base catalana de l'Uni, que va liderar les gironines en el parcial d'inici (0-8) amb dos triples seguits i que apareixia cada vegada que l'anotació s'encallava i les basques s'acostaven en el marcador.

L'Uni va anar sempre per davant en el marcador. Després del 0-8 en els dos primers minuts, el Gernika va aconseguir igualar el partit, arribant a situar-se a tres de desavantatge (13-16) segons abans del final del primer quart. Va aparèixer Conde sobre la botzina per donar cinc punts de marge a l'Spar Citylift (13-18), molt més sòlid com a bloc que les locals i amb un aclaparador domini del rebot (14-24 en els primers 20 minuts) com a explicació del perquè tenia el domini del joc.

Una cistella de Pina tot just arrencar el segon quart va deixar el Gernika altre cop a tres (15-18), però aleshores van aparèixer Conde i Traoré per disparar l'Uni fins a la seva màxima diferència (+11, 18-29), tot i que la millora defensiva de l'equip basc les va tornar a acostar al marcador (28-33) a tres minuts del descans. Eren moments complicats, que l'Spar Citylift va resoldre amb solvència després d'uns quants minuts sense anotar; Núria Martínez, Colhado i dos tirs lliures d'Evans situaven el 31-39 al final del segon parcial.

Si el parcial d'inici havia sigut de 0-8, en l'arrencada de la segona part l'Uni va trencar el partit. Primer amb un 0-7 que disparava la diferència a +15 (31-46) i, a partir d'aquí, les noies de Surís no van tenir pietat del Gernika. A menys de tres minuts per acabar el quart l'Uni havia firmat un parcial de 2-18 que li donava una renda de +24 (33-57) després d'un bàsquet de Mendy. El partit estava dat i beneït, amb un Gernika que feia aigües per tot arreu, amb només Pina i Bas intentant minimitzar el temporal (37-62). En l'últim parcial el Gernika va aconseguir frenar l'hemorràgia, però ja no hi tenia res a fer. L'Uni va acabar gua­nyant de 24 (57-81), en un exercici d'aplicada solvència.