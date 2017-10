Pletòric debut europeu

Un espectacular parcial de 6-23 al tercer quart, amb un Spar Citylift pletòric, reduint gairebé al no-res el Gernika, va certificar la convincent victòria de l´equip gironí en el debut a l´Eurocup d´aquesta temporada. L´Uni, en aquest començament de curs, progressa adequadament. A la Lliga Femenina només ha claudicat davant del Perfumerías Avenida, i ahir a Bilbao va fer un partit completíssim, resolt segurament amb més facilitat que la prevista a l´inici de la segona part després d´un primer temps força més igualat. L´Uni, després de cinc partits seguits fora de casa, entre Supercopa, Lliga i Eurocup, arriba pletòric al debut a Fontajau, dissabte contra el Ferrol. I dijous vinent, també a casa, s´enfrontarà al Landes de Queralt Casas.

Marina Bas i Núria Martínez van ser les protagonistes de la primera part. La russa, l´últim reforç del Gernika, en teoria no havia d´estar a punt per jugar però com havia advertit Èric Surís en la prèvia, estava inscrita a la FIBA... i va actuar. I de quina manera, sortint al cinc inicial i portant el pes ofensiu del seu equip, amb dos triples o jugant sota l´anella. Bas va fer 12 punts en 14 minuts, uns números calcats als de la base catalana de l´Uni, que va liderar les gironines en el parcial d´inici (0-8) amb dos triples seguits i que apareixia cada vegada que l´anotació s´encallava i les basques s´acostaven en el marcador.

L´Uni va anar sempre per davant en el marcador. Després del 0-8 en els dos primers minuts, el Gernika va aconseguir igualar el partit, arribant a situar-se a tres de desavantatge (13-16) segons abans del final del primer quart. Va aparèixer Conde sobre la botzina per donar cinc punts de marge a l´Spar Citylift (13-18), molt més sòlid com a bloc que les locals i amb un aclaparador domini del rebot (14-24 en els primers 20 minuts) com a explicació del perquè tenia el domini del joc.

Una cistella de Pina tot just arrencar el segon quart va deixar el Gernika altre cop a tres (15-18), però aleshores van aparèixer Conde i Traoré per disparar l´Uni fins a la seva màxima diferència (+11, 18-29), tot i que la millora defensiva de l´equip basc les va tornar a acostar al marcador (28-33) a tres minuts del descans. Eren moments complicats, que l´Spar Citylift va resoldre amb solvència després d´uns quants minuts sense anotar; Núria Martínez, Colhado i dos tirs lliures d´Evans situaven el 31-39 al final del segon parcial.

Si el parcial d´inici havia sigut de 0-8, en l´arrencada de la segona part l´Uni va trencar el partit. Primer amb un 0-7 que disparava la diferència a +15 (31-46) i, a partir d´aquí, les noies de Surís no van tenir pietat del Gernika. A menys de tres minuts per acabar el quart l´Uni havia firmat un parcial de 2-18 que li donava una renda de +24 (33-57) després d´un bàsquet de Mendy. El partit estava dat i beneït, amb un Gernika que feia aigües per tot arreu, amb només Pina i Bas intentant minimitzar el temporal (37-62). En l´últim parcial el Gernika va aconseguir frenar l´hemorràgia, però ja no hi tenia res a fer. L´Uni va acabar gua­nyant de 24 (57-81), en un exercici d´aplicada solvència.