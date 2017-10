Rubén Ruiz debuta a l´OK Lliga fent l´històric primer gol del Palafrugell

Debut a l'elit i amb gol inclòs. Al minut 3, dissabte passat, el defensa del Corredor Mató Palafrugell va etzibar un xut des de la llarga distància que va servir per obrir el marcador davant el Caldes. D'aquesta manera, el defensa del C.H. Palafrugell entrava en la història del club perquè es convertia en l'autor del primer gol a la màxima categoria de l'hoquei patins del modest club baixempordanès. Ruiz reconeixia que «estrenar-se a l'OK Lliga amb el pavelló ple i amb gol inclòs és el debut somiat, a més jo no soc de fer gols». Rubén Ruiz analitzava la primera victòria dels palafrugellencs explicant que «va ser molt patida perquè el Caldes ens va collar molt i no ens deixava sortir del nostre camp». «He complert un somni: des de petit mirava els partits de l'OK Lliga per la televisió i somiava arribar-hi», va tancar.