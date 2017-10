La Tramun continua creixent

La dinovena edició de La Tramun arriba aquest diumenge carregada d'al·licients. Allò que, segons el seu propi impulsor, Fidel Freixes, va nèixer com «una prova més d'estar per casa», és ara un referent del BTT marató. I no només a l'Estat, on es pot considerar com la millor cursa que s'hi organitza d'aquestes característiques, sinó també de l'estranger. Freixes té clar quin és el seu secret: «el recorregut la fa única. Es pot recorrer uns paratges idíl·lics. És una ruta molt tècnica, has d'estar ben preparat físicament i tècnicament, perquè sinó se't pot fer eterna, però es pot fer bé i gaudir molt».

El BTT Fornells torna a estar al darrere de l'organització d'una cursa que, des de l'any passat, té la meta ubicada a Girona i no a Salt, com en les anteriors edicions. Freixes apunta que l'arribada de Francesc Ferragut al club, com a secretari, va ser «clau» per a reactivar la prova, inclosa al circuit UCI de maratons i puntuable també per a la Copa Catalana. Es proposen dos circuits. El llarg, de 68 quilòmetres, uneix Hostalets amb Girona a travès de corriols i trialeres per les quals és impossible circular-hi fora de La Tramun. També es proposa un itinerari retallat, de 35 quilòmetres, que arrencarà a Amer.

Segons Fidel Freixes, aquest any la cursa reunirà uns 700 ciclistes. La majoria, 450, competiran en la clàssica, mentre que la resta ho faran en la prova curta. Freixes destaca que cada vegada tenen més peticions de corredors estrangers. Aquest any compten amb una vintena de ciclistes francesos, i també hi haurà representants alemanys, anglesos i italians. Un cartell de luxe, en el que també cada vegada s'hi inscriuen més dones, per a una cursa que s'ha convertit en referent i que va acompanyada de múltiples activitats lúdiques a Fontajau, al costat de la meta. «Es fa un campus per a la mainada, una cursa expressa per a ells que s'anomena Tramunkids, i una zona amb inflables i jocs», subratlla el representant de l'organització. I és que Fidel Freixes ho té clar: diumenge «Fontajau bullirà ciclisme».

L'any passat la victòria se la van adjudicar Sebastien Carabin i Clàudia Galicia. La presència cada vegada més habitual de corredors estrangers fa que La Tramun tingui ressó internacional i col·leccioni elogis. «L'any passat un participant va dir que havia sigut la prova més maca de la seva vida i això omple», diu Freixes.