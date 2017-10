El Citylift Girona torna a l´OK Lliga femenina demà

El Citylift Girona tindrà aquesta temporada els seus equips masculí i femení a l´OK Lliga, la màxima categoria estatal. Els nois van obrir la lliga el cap de setmana passat tombant l´Igualada a Palau i demà serà el torn de les noies, que dirigides pels germans Xavi i Marc Oller, s´estrenaran a Vilanova. Després d´un any fora de l´elit (van descendir la temporada 2015/16), l´any passat es van quedar a les portes de l´ascens per la derrota a casa, en l´última jornada, contra el Vila-sana. Però unes setmanes més tard, la Federació va haver de cobrir unes renuncies i l´equip gironí va aprofitar la proposta per pujar als despatxos.

«L´equip és el mateix que hauria competit a Nacional Catalana si no hagués sortit la possibilitat de pujar», explica Xavi Oller, que admet que el principal objectiu serà la permanència. Continuen de la temporada passada Virginia Díaz, Carla Dorca, Laura Vall, Laia Castro i Elena Ruiz, mentre que han arribat Xantal Piqué (Mataró) i Cèlia Roura (Horta). La plantilla es completa amb dues jugadores infantils, Jana Fontrodona i la portera Martina Planella.

El Vilanova, rival de demà, «no és el millor per al debut», diu Oller. Són un dels favorits de la categoria i ho van demostrar aquesta pretemporada a la Copa Penedés, enduent-se el títol després de vèncer el Voltregà a semifinals i el Palau de Plegamans en la final.