Cristiano salva el Madrid amb un gol a última hora

Cristiano Ronaldo s'ha retrobat aquest dissabte amb el gol a La Lliga Santander per donar la victòria al Reial Madrid, que ha guanyat 1-2 el Getafe en un xoc gris del conjunt blanc que ha resolt el davanter portuguès a falta de cinc minuts per al final.

El jugador lusità necessitava marcar. La seva sequera en el torneig de la regularitat durava massa temps i feia molt temps que no era protagonista, excepte a Europa. I, al Coliseum Alfonso Pérez, Ronaldo ha tornat a celebrar una cosa pel bé del seu equip, que ha jugat amb foc i ha estat a punt de cremar-se.

L'equip de Zinedine Zidane tenia ganes de tornar a la competició després de l'aturada pels partits internacionals i reduir la distància de set punts que té el Barcelona és un objectiu de primer ordre pel club blanc, i sense jugar no hi ha opcions de aconseguir-ho.

El tècnic francès, que avui ha celebrat el seu duel número 100 a la banqueta madridista, ha apostat per un retorn a la Lliga amb rotacions per donar descans a alguns homes que han disputat molts minuts amb les seves seleccions. Sense Luka Modric, Casemiro, Raphael Varane o Isco Alarcón, futbolistes com Diego Llorente, Nacho Fernández, Lucas Vázquez o el marroquí Achram, han tingut la seva oportunitat en el dia que han tornat Marcelo i Karim Benzema.

Amb aquests noms, el Reial Madrid havia de fer alguna cosa que se li dóna molt bé aquesta temporada: guanyar fora de l'estadi Santiago Bernabéu. Amb espais, el conjunt blanc és més eficient. I a domicili, on els seus rivals no es tanquen tant com al Bernabéu, té més opcions de desenvolupar una de les seves millors virtuts.

Però Zidane potser no ha comptat amb trobar-se amb un equip que s'ha fet enrere des del primer minut. El Getafe s'ha tancat a la seva parcel·la del camp, com va fer contra el Barcelona, ??a l'espera d'algun contraatac amb el qual intimidar el seu rival. A més, ha intentat tallar el ritme del joc tot el que ha pogut. I, la gespa, no ha ajudat perquè la pilota rodés amb rapidesa.

Amb aquest guió inesperat, el Reial Madrid s'ha encallat. Tot i que ha acaparat la possessió de la pilota, la trampa de l'equip de Bordalás ha fet efecte. Però, tot i així, el quadre madridista ha comptat amb alguna opció per marcar abans del gol de Karim Benzema en el minut 39.

Cristiano Ronaldo ha sigut qui ha tingut l'ocasió més clara, amb un xut a boca de canó amb el qual hauria pogut haver estrenat el seu caseller de gols a la Lliga. No obstant això, ha topat amb una mà impossible de Vicente Guaita, excels en aquest inici de curs.

Aquesta ha sigut l'única oportunitat rellevant de tota la primera part. Excepte el gol de Benzema, que ha arribat després d'un error de la defensa del Getafe, amb prou feines s'ha vist un llançament de Cristiano i un altre llunyà de Marcelo que se n'ha anat als núvols.

La diana de Benzema ha fet justícia al marcador. Tot i que el Reial Madrid no ha brillat ni ha ofert una bona imatge, almenys ha controlat el partit i ha marxat al vestidor per davant en el marcador. A més, el Getafe no donava senyals de vida. Tot estava aparentment controlat.

Però el futbol és un esport canviant. Del 0-2 s'ha passat al 1-1 en un sospir. I tot per culpa de Guaita, que ha tornat a salvar el seu equip amb una parada espectacular a xut Cristiano. El davanter portuguès, fins avui, estava mala sort a la Lliga. Els pals, la seva falta de punteria o les actuacions estel·lars dels porter rivals, li estaven privant del gol.

Avui Guaita ha sigut el culpable d'allargar una mica més la seva sequera. I també de la supervivència del Getafe, que pràcticament després de la aturada del porter valencià Cristiano ha enllaçat una de les poques jugades d'atac potables de la tarda. Entre el marroquí Fayçal Fajr i Jorge Molina, han creat l'empat amb una centrada des de la banda dreta i una rematada al primer toc.

L'1-1 ha sorprès un Reial Madrid amb una atac d'ansietat que ha intentat aplacar Zidane amb l'entrada al camp d'Isco Alarcón i de Theo Hernández a falta de gairebé vint minuts per al final.

El Getafe tenia el partit on volia, empatat a falta de poc temps per tancar el xoc i amb el Reial Madrid necessitat urgentment d'un gol per no donar l'opció del Barcelona d'allunyar-se a nou punts de distància. Somiava amb un contraatac per aniquilar definitivament al seu rival i ha estat a punt de fer-ho per mitjà de Mauro Arambarri.

El migcampista uruguaià s'ha trobat davant de Kiko Casilla i ha enviat la pilota fora. Aquí s'ha perdut l'opció del Getafe, que ha pagat car no haver donat el tret de gràcia al Reial Madrid. I, com que el futbol és un estat canviant, Cristiano, desesperat per marcar, ha fet el que no ha fet en tots els minuts que ha jugat en Lliga: encertar a porteria.

El portuguès per fi ha celebrat un gol, al maleït minut 85 per al Getafe. En aquest instant, Oca per al Sevilla i Paulinho per al Barcelona, ??van derrotar a l'equip de Bordalás. Ara li ha tocat el torn a Cristiano, que ha renascut per un segon per evitar un bon maldecap per als blancs.