Històrica visita del Palafrugell a la pista del Barça en el seu segon partit a l'OK Lliga

Una setmana més tard d'estrenar-se a l'OK Lliga derrotant el Caldes en un ajustat partit al pavelló de Palafrugell (3-2), el Corredor Mató viurà avui d'aquelles experiències que il·lusionen els equips debutants a la màxima categoria: visitar la pista del Barça (16.00). Palafrugell i Barça no s'han enfrontat mai en un partit de competició oficial, però, aquest estiu, els baix-empordanesos van jugar al Palau en un amistós a porta tancada amb un 4-1 final que, a parer del nou tècnic blaugrana, Edu Castro, no «es pot agafar com a referència».

«És una doble sensació perquè, per una part hi ha la il·lusió d'anar a la casa gran a jugar contra un dels millors equips del món d'hoquei, i per l'altra l'evidència de la gran diferència que hi ha entre els dos clubs», explica el tècnic palafrugellenc, Xavi Garcia Balda, que té clar que es tracta de «de ser competitius, de treure detalls positius per a altres partits, i aconseguir que la gent que ens acompanyi, que serà molta, s'ho passi bé». Per a Garcia Balda, «en futbol tothom pot guanyar tothom, en hoquei, i més en aquesta categoria, això no és tan clar». I és que el Barça no perdona: en la primera jornada va guanyar 1-9 a la pista de l'Asturhockey.

Per la seva part, el Lloret rebrà el Lleida (20.30) després de la seva derrota a la pista del Vic (2-0) una primera jornada de lliga en la qual els lleidatans van superar l'Alcoi per un ajustat 4-3. L'únic dels tres gironins de l'OK Lliga que juga demà, diumenge, és el Citylift Girona, que visita la pista de l'Arenys de Munt (12.15).