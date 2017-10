El Llagostera reacciona a la segona meitat

La victòria era una urgència pels interessos del Llagostera i aquesta tarda l'han aconseguit contra un dels grans favorits a la categoria, l'Elx. No obstant, quan encara no s'havia complert el primer minut de partit, els visitants s'han avançat al marcador gràcies a una diana de Sory Kaba.

El Llagostera ho ha intentat sense èxit al primer temps però a la represa han merescut la victòria. Aquest l'aconseguia Moha, amb el cap, només iniciar-se el segon temps i fins al final del duel les millors ocasions han estat pel conjunt blaugrana.

El porter visitant, José Juan, ha fet un gran partit i ha rebutjat ocasions molts clares dels futbolistes dirigits per Òscar Álvarez, que quan ja es començava a desesperar per la mala sort que tenia l'equip, ha vist com Gabarre, amb el cap i a la sortida d'un córner, donava la victòria al seu equip al minut 82.

Els tres punts, de vital importància pels del Gironès, no permet el Llagostera acabar la jornada fora de la zona de descens.