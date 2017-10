Nadal supera Cilic i jugarà la seva desena final de l'any

El tennista manacorí Rafa Nadal continua amb la seva ratxa d'imbatibilitat i ha derrotat aquest dissabte el croat Marin Cilic (7-5, 7-6 (3)) a les semifinals del torneig de Xangai (Xina), vuitè i penúltim Masters 1.000 de la temporada , en un exigent partit que li dóna accés a la seva desena final de l'any, en què buscarà el seu setè títol de l'any davant el suís Roger Federer o l'argentí Juan Martín del Potro.



El de Manacor ha arrencat amb una marxa més que el croat, lent de cames i erràtic amb la seva dreta. Les boles de 'break' han anat caient una rere l'altra des del primer joc, però Nadal baixava les seves prestacions a hores d'ara, una cosa imprecís a la resta.



Les opcions de ruptura desaprofitades pel balear, han pujat la moral de l'supervivent Cilic, cada vegada més còmode sobre la pista i amb menys problemes al servei. La frustració de Nadal ha fet la resta, i amb 5-4 en el marcador, el tennista d'origen bosnià ha gaudit de dues boles de set a la resta. No obstant això, una dreta a la xarxa i un gran servei han tornat la tranquil·litat a la banqueta del balear.



Amb l'aigua al coll, el número u mundial ha recuperat la seva millor versió i ha tirat endavant un joc en el qual Cilic ha disposat d'una tercera opció per apuntar-se el primer parcial. En una pel·lícula l'argument coneixem ja de memòria, Rafael Nadal s'ha fet fort en la debilitat i ha aconseguit trencar el servei de Marin Cilic en el joc posterior per a continuació tancar amb el seu servei el primer set.





