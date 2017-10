Posse dubta si mantenir la defensa de cinc a Ontinyent

La victòria de la setmana passada al Municipal contra el Saguntí (2-0), la primera del curs, va servir a l'Olot per alliberar-se i, de passada, treure's una llosa que començava a pesar massa. Aquells tres punts han donat una dosi de calma molt necessària a l'equip per poder treballar durant la setmana. La competició no s'atura i avui els de Martín Posse visiten El Clariano per enfrontar-se a un altre equip que teòricament, a final de curs hauria de lluitar per mantenir la categoria, com és un Ontinyent que encara no coneix la victòria com a local. El tècnic argentí manté l'absència de Jose Martínez, lesionat muscularment i tampoc pot comptar amb Yeray i Moha, també lesionats. La novetat a la lllista és el juvenil Aspar, que entra en el lloc de Toril.

Posse valorava ahir el fet de no haver abaixat mai els braços malgrat que els resultats no acompanyaven. «És diferent l'estat d'ànim perquè quan es guanya l'equip està content. El que hem de valorar és que hem mantingut la serenitat i el treball quan no hem pogut guanyar», deia. L'argentí no va voler aclarir si mantindrà l'esquema tàctic amb tres centrals i dos carrilers o tornarà a la línia de quatre. L'Ontinyent arriba a la cita després de veure com dos penals rigorosos en el temps afegit els han costat la derrota contra el Lleida a casa (0-1) i al camp de l'Elx (1-0). Els valencians recuperen l'exdavanter del Peralada Keita i tenen les baixes de Monreal, sancionat, i Meaker.