UE Llagostera: La reacció no pot trigar més

Fa quinze dies contra un Mestalla amb deu homes, un gol al darrer instant va llençar per terra tota la feina de la primera part i va convertir el que havia de ser la primera victòria de la temporada en un trist empat. La setmana passada a Lleida, l'equip va perdonar el que no està escrit a la primera part i va veure com un gol només començar la represa els condemnava (1-0).

Aquests dos últims resultats han evitat que el Llagostera aixequi el vol i vegi com van passant les setmanes i continua encallat a les posicions de descens. Les sensacions no són negatives però l'equip no acaba de trobar el camí de la victòria. Per acabar-ho d'adobar la capriciositat del calendari ha volgut que el rival d'avui, l'Elx (18.00) sigui l'equip més golejador de tots els grups de Segona B (19 gols) i es presenti amb el trident Nino-Sory Kaba i l'exblaugrana Benja en plena forma.

El tècnic Òscar Álvarez és conscient de la situació de l'equip i té clar que fa falta una victòria urgentment. «Hem de sumar els tres punts sí o sí. És una evidència i els números així ho diuen», assegura el barceloní que, tot i això, és positiu veient la feina dels seus homes. «La línia de treball és bona. Ara bé, els resultats no acompanyen i això és el que compta». Per aquest motiu, l'exjugador reconeix que l'equip necessita guanyar un partit. «El que necessita un equip tocat mentalment pel que fa a resultats és tres punts. I més si poden ser davant un rival de la part alta», subratlla. Álvarez té les baixes segures d'Oriol Ayala, lesionat, i de Facundo Guichón, encara amb galteres.

L'Alcoià (0-1), l'Ebre (1-2) i el Formentera (0-1) es van endur els tres punts del Municipal mentre que el Mestalla en va esgarrapar un altre (2-2). En total de l'estadi llagosterenc n'han volat 11 dels 12 que s'hi han disputat i per això, el vestidor blaugrana s'ha conjurat per, d'una vegada per totes, aconseguir el primer triomf del curs a casa. El rival d'avui, però, no ho posarà gens fàcil i Òscar Álvarez n'és conscient.

A banda de comptar amb jugadors de qualitat i experiència a Segona A, l'Elx té un entrenador, Vicente Mir, que coneix molt bé la categoria i que ha patit el Municipal en anys anteriors. «Sap que és trobarà en aquest camp, quin futbol es trobarà i quin ha de fer. És un camp petit on tot passa molt de pressa i l'estratègia és vital», recorda Álvarez. L'Elx recupera Kaba, Collantes i Vallejo i cita els joves del filial Rubén García i Samba. En canvi, és baixa Manolo Sánchez, sancionat. Nino podria ser suplent.