El bàsquet gironí recorda Ramon Sitjà

minut de silenci i acte d'homenatge al descans. El primer partit de la temporada de l'Spar Citylift Girona a Fontajau va servir per fer un homenatge a l'històric fundador del Sant Josep i impulsor del bàsquet a la ciutat. El bàsquet gironí, representat entre d'altres per la mateixa alcaldessa Marta Madrenas, va tenir un acte de record per a Sitjà mort el passat diumenge a 93 anys. Al descans, les diferents autoritats varen entregar una placa a la família de Ramon Sijtà que, després del partit, també va ser recordat per Èric Surís: «El bàsquet gironí no es podria entendre sense la seva figura, li tenia un gran afecte i ell sempre em recordava que havia estat el meu primer entrenador a l'escola de Sant Josep».