Un Federer magistral fulmina Nadal i conquesta el Masters de Xangai

El suís Roger Federer ha acabat aquest diumenge amb la ratxa guanyadora del número u del tennis mundial, Rafel Nadal, al vèncer a la final de Xangai per 6-4 i 6-3 en un partit en què el manacorí no ha estat al seu millor nivell i en el qual s'ha comprovat el seu desgast físic per acumulació de partits.



El número dos del món, l'etern rival del mallorquí, ha acabat així amb la seva ratxa de 16 victòries consecutives i ha aconseguit guanyar el seu sisè títol de la temporada.



Nadal i Federer, els dos grans protagonistes de la temporada, mesuraven forces per quarta vegada en aquest 2017. La trajectòria de les últimes setmanes semblava decantar la balança a favor del balear, però el fet que el partit es jugués sota sostre i la càrrega de partits de Nadal, unit al magistral nivell ofert pel suís, han demostrat el contrari.







Federer només ha cedit quatre punts al servei

More history made.@RogerFederer beats Rafa Nadal for the 5th consecutive time to win 27th Masters 1000 title!#SHRolexMasters pic.twitter.com/kfcFegJXxU — Tennis TV (@TennisTV) 15 de octubre de 2017

Després de rebre el trofeu de subcampió, Nadal l, i ha assegurat que aquest any ha estat el més reeixit de la seva carrera a la Xina després d'haver arribat a la final a Xangai i haver guanyat fa una setmana l'Open de la Xina a Pequín."Han estat dues setmanes grandioses i estic molt feliç per tot el que m'ha passat a la Xina", ha apuntat el jugador.Un prodigiós joc inicial de Federer a la resta ha determinat l'esdevenir del primer parcial. Després de la ruptura a les primeres de canvi,, portant la trobada al terreny més favorable per al suís, amb només dos punts que han superat els nou cops de durada.El magistral exercici amb el servei ha sigut especialment destacable en el cas del de Basilea, que ha connectat set serveis directes i només ha cedit quatre punts al servei en tot el primer set. Nadal, tot i tirar endavant els seus jocs de servei amb relativa facilitat, res podia fer a la resta i només podia contemplar com Federer s'apuntava el primer parcial en només 36 minuts.El panorama ha seguit sent el mateix a l'arrencada del segon set, amb Federer. El suís ha arriscat en cada resta, buscant els peus de Nadal, i ha sigut en el cinquè joc quan la tàctica ha donat els seus fruits en forma d'una nou 'break' que fet i fet ha sigut sinònim de títol. En una hora i 13 minuts, Federer acabava amb la imbatibilitat de Nadal, que havia guanyat de forma consecutiva els seus 16 últims partits, per aixecar a la ciutat xinesa seu sisè títol de la temporada.D'aquesta manera, el 'geni de Basilea' ha sumat la seva segona corona a Xangai i, mantenint vives les seves opcions d'acabar l'any en el número u mundial.