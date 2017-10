Un gol de Suárez permet al Barça sortir invicte del Metropolitano

El Barça d'Ernesto Valverde es manté invicte a la Lliga gràcies a l'empat que va esgarrapar anit del Wanda Metropolitano. Els dos estils diferents de l'Atlètic i del conjunt blaugrana van acabar amb taules en un duel intens, ideat des de la defensa pel conjunt local i enfocat a l'acat pels visitants, que va tenir en Saúl i Luis Suárez els dos golejadors i que va acabar amb un 1-1 al marcador.

Un punt treballat per al líder de la classificació aconseguit en el tram final, però perseguit, fins i tot merescut potser per ocasions, una estona abans, des que va havia acabat el primer temps amb l'Atlètic al capdavant del marcador amb un gol de Saúl Ñíguez i inabordable en la seva defensa. Més accessible, això sí, a la represa davant la insistència de Leo Messi i Luis Suárez.

L'Atlètic tenia molt afinat el seu pla. No estava disposat a assumir més riscos dels que li provoqués el seu adversari, el Barcelona, conscient des del primer minut que la responsabilitat de la pilota seria seva, que davant tindria un mur de futbolistes al voltant de l'eslovè Jan Oblak i que darrere hauria de córrer per frenar els contracops.

També que aquest panorama exigiria un exercici de paciència, mobilitat i precisió. O una individualitat de Messi, que li és del tot indiferent els defenses que pot tenir al seu davant i també les tàctiques i els rivals; que juga, regateja i es perfila sempre amb la porteria contrària en la seva ment. Aquest dissabte va necessitar només 29 segons per demostrar-ho. No va ser gol per uns centímetres a la dreta d'Oblak.

Després es va veure molt menys Messi en les zones decisives. Va seguir el Barça amb la pilota als peus, un monopoli per moments però res nociu en qualsevol cas. I fins aquí; sense més oportunitats en una estona llarga, en què l'Atlètic va demostrar determinació en dues rematades de Griezmann, una d'elles en una molt bona acció personal amb un túnel inclòs a Piqué. En totes dues es va acabar imposant un imponent Ter Stegen, però també les dues eren un indici que, fins llavors, per molt poc o gens que li durés la pilota a l'Atlètic es jugava al que volia el conjunt local.



Saúl desnivella la balança



De sobte, al minut 20 va arribar l'1-0, obra de Saúl Ñíguez. Un golàs, perquè en el desenvolupament hi va haver més d'una desena de tocs locals; perquè quan va accelerar va desbordar al bloc blaugrana amb una ràpida combinació entre Saúl, Luis Filipe iCarrasco que va encarrilar l'internacional espanyol cap a la vora de l'àrea. I també perquè el seu tir final va ser ajustat, perfecte, impossible d'atrapar fins i tot per als reflexes de Ter Stegen.

Un cop reafirmant per a l'Atlètic que exigia, a la vegada, un replantejament a Barcelona, amb tanta pilota com poca profunditat i sense rematades des del minut 3, en l'única intervenció d'Oblak en un xut amb intenció però molt centrat d'Andrés Iniesta.



S'estira el Barça

Poc o gens més van aportar els blaugrana des del gol de Saúl fins al descans. Va ser amb el pas pels vestidors que els visitants es van estirar, tot guanyant metres i deixant cada cop més enrere a un Atlètic que es va dedicar només a defensar tot buscant la sentència al contracop. No va tornar a rematar el Barça fins al minut 55, quan un toc amb la dreta de Luis Suárez el va rebutjar Oblak. Uns instants abans ho havia fet l'Atlètic amb una voleia de Griezmann. Un miratge dels locals, perquè l'atac el va monopolitzar, a mesura que avançava el segon temps, el conjunt de Valverde. Poc després que Suárez provés al porter, Messi enviava una falta directa a la part exterior del pal esquerre. Un avís.

Llavors sí es va sentir molt més inquiet i cansat l'Atlètic, a la vora de la seva àrea com abans, però més pressionat per la possessió del Barcelona, amb un parell de tirs més de Messi per sumar a les estadístiques ofensives del seu equip, ja molt per sobre del primer temps, acostant-se a l'empat amb vint minuts per competir.

Simeone donava entrada a Thomas per Carrasco buscant una mica d'energia al mig. El Barça seguia a la seva, ja amb Deulofeu i Sergi Roberto al camp. Es va llançar en tromba a la caça del gol. Primer el va evitar Oblak, però al 81 Luis Suárez, amb un precís cop de cap picat, va anotar el definitiu 1-1. Un punt valuós que permet al líder seguir invicte evitant que els rivals directes s'acostin massa.