Un matiner gol de Juanan frena l'Olot en la seva visita a Ontinyent

Cinc jornades després l'Olot tornava a trobar-se amb la derrota a Ontinyent (1-0). Després de sumar el primer triomf del curs, la setmana passada, a casa contra el Saguntí, el conjunt entrenat per Martín Posse viatjava fins a terres valencianes amb l'objectiu de, com a mínim, seguir puntuant per intentar continuar amb l'escalada i donar continuïtat a les sensacions. No obstant això, a El Clariano es van trobar amb un rival que va fer una primera part molt intensa i que amb un solitari gol de Juanan va aconseguir sumar la seva primera victòria d'aquesta temporada al seu camp.

Sabia l'Olot la classe de partit que li esperava a València. Un joc físic i intens del rival, sobretot en els primers minuts, que en la posada en escena va acabar suposant la derrota per als olotins. No es va fer esperar la diana que donaria els tres punts a l'Ontinyent. Després d'una jugada per banda que finalitzava Verdú amb una precisa centrada a l'interior de l'àrea, Juanan, arribant des del mig del camp, superava el porter Ginard per obrir la llauna i deixar l'1 a 0 final al marcador.

El primer temps de l'Olot a Ontinyent va ser complicat. Sense renunciar al seu estil i jugant la pilota per terra des de la línia defensiva, novament amb presència de Micaló i Carles Mas, els de Martín Posse van veure com la intensa pressió del conjunt local evitava que els gironins arribéssin amb perill a la porteria contrària. És més, l'exolotí Tito Malagón va tenir el segon pels valencians però no va arribar a connectar una centrada perillosa des de la banda.

A la represa, Posse donava entrada a Alfredo, que entrava al terreny de joc en substitució d'Hèctor Simon, que es va retirar amb molèsties físiques, per donar a l'equip major velocitat i verticalitat per la banda. De fet, va ser el jove olotí el jugador visitant que més ho va provar al segon temps i gran part de les arribades més perilloses van ser per la seva zona d'influència. Marc Mas posava a prova el porter Campos, que rebutjava un xut enverinat del silenc. El partit es convertia en un anada i tornada, encara que sense ocasions molt clares de gol que haguéssin permès veure com el marcador es movia.

No va ser així i l'Olot va tornar cap a casa amb les mans buides després de cinc jornades seguides puntuant. Amb vuit punts, els garrotxins podrien caure en descens directe si el Peralada guanya a Alcant. El proper diumenge, derbi gironí: Olot-Llagostera.