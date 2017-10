El Palafrugell s'avança al Palau però el Barça acaba imposant la lògica

El Palafrugell va rebre un dur correctiu en la seva primera visita a la pista d'un dels equips grans de l'OKLliga, el Barça Lassa. Els de Xavier Garcia Balda, però, van sortir sense complexos davant un dels màxims aspirants a aconseguir el títol de la competició i, tot i que aguantaven com podien les envestides dels blaugrana, van ser capaços d'encetar el marcador i avançar-se al Palau Blaugrana. Una bola picada per Aldrich, gairebé al mig del camp, aconseguia entrar al fons de la xarxa de Fernández, i posava en avantatge als baix-empordanesos. El segon partit de Lliga i avançant-se al Palau, tot un somni. Somni, però, del qual es van haver de despertar ràpidament, ja que al final del primer quart, tres gols de manera pràcticament consecutiva dels d'Edu Castro, capgiraven el marcador abans del descans. A la segona part, i després de l'esforç de la primera, el Palafrugell va intentar plantar cara, però el potencial blaugrana va servir per acabar de sentenciar el partit amb un clar 7-1 final al marcador.

El Lloret Vila Esportiva va aconseguir la primera victòria de la temporada davant l'ICG Software Lleida, cosa que li permet sumar els primers punts aquesta Lliga. El partit va ser molt obert i no va ser fins que es va pitar el final del partit que es va poder respirar amb tranquil·litat. Lluís i Àlex Grau, amb dues dianes cadascú i Plaza i Gallardo van ser els anotadors per al Lloret.