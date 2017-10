Una victòria vital per al Llagostera

Agafa aire el Llagostera després d'aconseguir, ahir a la tarda, una gran victòria al Municipal contra l'Elx (2-1). És la primera de la temporada a casa i arriba en un moment on els gironins no aconseguien resultats tot i no fer mals partits. Ahir, tot i que els fantasmes van tornar a aparèixer des del primer minut, els llagosterencs van fer un gran segon temps per, amb les dianes de Moha i Gabarre, remuntar el partit i sumar tres punts vitals que no permeten a l'equip acabar la jornada fora de les places de descens.

Malgrat la importància del partit per a l'equip gironí, l'Elx va avançar-se al marcador amb un gol de Sory Kaba en la primera acció, quan encara no s'havia complert el primer minut de partit. El davanter guineà va resoldre bé una acció a l'interior de l'àrea per superar Marcos. Amb el 0 a 1, el Llagostera no va abaixar els braços i mitjançant diverses centrades a l'àrea va acaronar el gol amb rematades de Gabarre, Pablo Sánchez i una altra de Maynau. A mesura que passaven els minuts, i tot i l'empenta dels locals, el conjunt alacantí va demostrar tenir el control del joc. Amb això, gairebé va ampliar la diferència amb un cop de cap de Golobart i una forta rematada de Provencio des de la frontal, que es va trobar amb una resposta espectacular del porter llagosterenc Marcos.

Després de la represa, el guió del partit va canviar de forma radical. Si a la primera meitat només van passar uns segons per moure's el marcador, aquest cop, al segon minut de joc Moha va empatar el partit rematant de cap una centrada de Chele. La diana del Llagostera va injectar una gran dosi de moral en els jugadors d'Òscar Álvarez, que a partir d'aquest moment van tancar el seu rival al seu propi camp. Tres minuts més tard de l'empat de Moha, el mateix davanter va estar a punt de rubricar la remuntada amb una internada per banda dreta on, quedant-se sol davant del porter José Juan, va creuar massa la seva rematada. Acte seguit, va ser Guichón qui va estar a punt de fer el 2 a 1. Aquest cop, amb un xut des del mig del camp, aprofitant que el porter rival estava molt avançat. Amb els gironins bolcats a l'atac, Leo Ramírez va provar fortuna amb un fort xut des de fora l'àrea que novament José Juan va rebutjar amb els punys. L'Elx va intentar fer un pas endavant amb l'entrada de Benja, però la necessitat i l'empenta del Llagostera va evitar que els canvis donéssin resultat. Va ser un altre cop Carbó qui, amb una rematada de cap a la sortida d'un córner va estar a punt de trobar el premi del gol, però la pilota va sortir desviada. Abans del gol de la victòria Moha i Gavilán van tornar a exigir el porter, que no va poder fer res amb una rematada de cap de Gabarre a vuit minuts per al final.