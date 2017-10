El Citylift Girona pateix per guanyar a la pista de l'Arenys

El Citylift Girona va aconseguir ahir una important victòria a domicili i ja ha aconseguit sumar sis punts des de l'inici de temporada. Els gironins van remuntar un gol inicial de l'Arenys, però amb 2-4 al marcador no van saber sentenciar el partit i van acabar patint.

Les visites a l'OKLliga sempre són difícils i ahir el Citylift Girona va treure petroli del seu pas per la pista de l'Arenys. Els locals, però, es van poder avançar en el marcador gràcies a un gol d'Illa al minut 3. Al 9, David Gelmà, autor de tres gols ahir, empatava el partit i, abans del descans, els gols de Palau i novament Gelmà deixaven el marcador amb un clar 1-3. A la represa, encara una altra vegada David Gelmà aconseguia posar l'1-4 quan faltaven deu minuts, però la reacció local va posar els de Ramon Benito contra les cordes, i més quan, amb el 2-4 i amb vuit minuts per davant, no van ser capaços de sentenciar, havent de patir fins a l'últim instant.