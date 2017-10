El Farners continua líder i el filial del Llagostera s'emporta el derbi

El Llagostera B es va imposar per (2-0) refent-se així de la dolorosa derrota de dijous pasat contra el Sabadell B (0-5). Va ser un duel amb molta pressió ja que La Jonquera necessitava puntuar per sortir de la part baixa de la classificació i l'equip local, en canvi, volia continuar amb la bona ratxa.

L'ocasió més destacada dels primers 45 minuts la va tenir Eloi Pena, realitzant un xut potent des de la frontal de l'àrea que va anar al travesser de la porteria d'Aleix. A la represa, els locals van ser molt superiors i en el minut 53, Pol Tarrenchs va marcar gràcies a un xut on un defensa visitant va desviar la trajectòria de la pilota i el porter no va poder fer res per aturar-lo. Després del primer gol, els llagosterencs van seguir insistint i una bona centrada de Sergi Barco la va rematar Eloi Penaper.



El Banyoles va trencar la ratxa de tres derrotes consecutives davant el Vic, Lloret i Sabadell. Els locals van començar molt intensos i en el minut 9, una gran jugada per la banda dreta, Èric Gispert va aprofitar una bona centrada per situar el 1-0 en el marcador. A partir del gol, els banyolins van fer un pas enrere i el Sant Cugat va poder tenir més protagonisme en el domini de la pilota. A la segona meitat, el Banyoles va sentenciar al minut 86 mitjançant Adrià Casanova. Quan tot semblava vist per sentència, l'equip barceloní va reduir distàncies.



El Farners segueix una jornada més com a líder de la Primera Catalana després de superar per la mínima al Manresa (0-1). Va ser un partit on les defenses es van imposar als atacs. Els selvatans van realitzar un gran treball defensiu on va controlar el matx en un dels camps més complicats de la categoria. A la represa, el matx va seguir amb la mateixa tònica i, en el minut 79, els visitants van estrenar el marcador gràcies a un xut potent de Toni Rossell. A les acaballes del matx el Manresa va fer un pas endavant per empatar, però el Farners va saber defensar-se i patir de valent per emportar-se els tres punts i continuar liderant la categoria.