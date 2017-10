Un Figueres encallat en atac i en defensa encaixa una dura derrota a Vilatenim

No passa pel millor moment de la temporada, el Figueres, que ha perdut cinc dels últims sis partits. Excepte la victòria de fa tres setmanes al camp del Gavà (0-4), la Unió ha comptat els seus partits per derrota i, en els dos últims enfrontaments, ha encaixat set gols, deixant en entredit la solidesa defensiva, un de les grans armes del conjunt altempordanès.

Ahir, contra l'Hospitalet, el Figueres va tornar a pagar car el primer gol encaixat, com va passar al camp del Prat fa tot just una setmana. Això que, contra un dels grans favorits a guanyar la lliga, els gironins van aguantar bé el rival, que va tenir les millors arribades però que no va fer intervenir nombroses vegades a Martí Bartrina. Tornant amb una defensa amb tres centrals, al Figueres, sense Ferran Grau, li va costar connectar ahir amb la línia més ofensiva de l'equip, ahir formada amb Ferrón i Ritxi Mercader com a homes referència. Abans del descans, aquest últim va tenir el gol a les seves botes però el porter Puig va evitar la diana unionista, mentre que el conjunt riberenc va fer el mal a la segona meitat.

Va ser ben aviat a la represa, al minut 52, quan els barcelonins s'avançaven al marcador. Canario va superar Bartrina marcant el 0 a 1, un gol que va ser una llosa per als figuerencs. Van tornar a aparèixer els fantasmes i el Figueres no va mostrar cap capacitat de reacció. Ho intentava l'equip de Chicho gairebé amb més cor que cap però ahir no tornava a ser el dia. A un quart d'hora per al final de l'enfrontament, Losada marcava el 0 a 2 que, vist el panorama, deixava el duel vist per sentència. Ja al temps afegit, Òscar Garcia arrodonia el contundent resultat en contra del Figueres, que tancava la desena jornada de Tercera a la segona part de la classificació.