Francesc Guerra venç la Tramun

Francesc Guerra va aprofitar la desqualificació dels quatre primers classificats a la Tramun per adjudicar-se la prova, ja que els primers vencedors van saltar-se un punt de control. Els àrbitres i la organització es van esperar al final de la prova per deliberar si el primer vencedor, Sebastien Carabin, a més dels seus acompanyants al podi, Tony Longo i Roel Paulissen, i el quart classificat, Mariusz Michaleck, s'havien beneficiat molt de l'error en la traçada, a més d'estudiar si aquest error havia estat fruit d'una mala senyalització o d'un descuit dels corredors, agrupats en el moment de la infracció.

Van acompanyar Francesc Guerra al podi Robbert de Nijs i Ismael Ventura, mentre que Joan Llordella va ser quart, arribant amb el mateix temps que Ventura.

En categoria femenina la victòria va ser per a la belga Alice Pirard, que va aconseguir superar la polonesa Michelina Ziolkowska i la catalana Sandra Santanyés.

Deixant de banda la polèmica per la desqualificació, la prova va tornar a ser una de les més reeixides del continent. Amb sortida a Hostalets i final a Girona, amb un recorregut que es coneix com a point to point, és a dir, no circular, i passant per corriols per tot el seu recorregut, va fer les delícies de tots els participants, que van poder escollir entre dos recorreguts: el Marató, de 68 quilòmetres i el curt, de 33.

En la prova curta hi van participar 145 ciclistes, essent el podi masculí ocupat pel cadet Martí Cateura, primer, i els Master 50 Xavier Ferrés i Sergi Reixach, mentre que el femení va estar composat per Anna Barea, Júlia Díaz i Núria Dereymaeker.

La Tramunkids també ha estat centre d'atenció, amb la participació d'uns 150 nens, una xifra molt elevada en un esdeveniment d'aquest tipus. A més de l'apartat competitiu, hi va haver una sèrie d'activitats paral·leles al parc de les Ribes del Ter, rere el pavelló de Fontajau.



Suport de les institucions

El paper de les institucions és clau per mantenir una prova d'aquestes característiques, amb una seixantena de participants de primer nivell internacional. Les beques per a allotjament i dietes que ofereix l'Ajuntament de Girona, a més de les dotacions dels premis, són un dels atractius per als participants de més categoria.