Massa càstig per al Peralada

Oportunitat perduda. Potser el Peralada-Girona B, que encadenva quatre partits sense perdre, necessitava un bon resultat en un estadi imponent per demostrar que realment han aixecat el vol. Aquesta oportunitat era ahir, a l'estadi Rico Pérez d'Alacant, contra un Hèrcules ferit i que arribava al partit després d'un inici de temporada molt irregular i amb el seu entrenador, Gustavo Siviero, a la corda fluixa. Tot i que ho van tenir a tocar i van morir amb les botes posades, els gironins es van quedar amb la mel als llavis.

Volia aprofitar la mala situació del conjunt local el Peralada-Girona B, conscient de l'evolució que havia fet l'equip les últimes setmanes per, amb un bon resultat, aconseguir uns punts molt importants i, a més a més, intentar reforçar-se moralment si aconseguia sortir de la zona de descens. No es va arronsar en cap moment ni es va deixar emportar per la por escènica per jugar en un estadi com el Rico Pérez, un camp on fa tot just deu dies va jugar un partit la selecció espanyola.

Amb el partit ja en marxa, poc menys d'un minut va trigar l'Hèrcules a fer el primer avís. Òscar Díaz va obligar Gianni a esforçar-se de valent per desviar el primer xut de l'enfrontament a córner. La iniciativa la volia portar el conjunt valencià; no obstant, el Peralada, sobretot mitjançant ràpids contraatacs, volia fer mal al seu rival. Ahir, amb homes molt ràpids d'inici com Boniquet, Cesc Clotet, Andzouana o Maxi Villa com a titulars, Arnau Sala volia fer d'aquestes opcions la seva millor arma. Va ser Joel Arimany, ahir titular en detriment de Sony, sancionat, qui va avançar el Peralada al minut 35 després de rematar una centrada d'Álamo. Adrià, fill del desaparegut Tito Vilanova, dos minuts després, tornava a igualar el duel i quan més mal podia fer al conjunt gironí, instants abans del descans, Òscar Díaz situava el 2 a 1 a l'electrònic.

A la represa, els xampanyers van fer un pas endavant i van inquietar amb més freqüència els alacantins. Tant és així, que al minut 70 i després d'un parell d'avisos, Diaby va aparèixer per rematar amb potència una pilota servida des de la cantonada per igualar novament el partit. A partir d'aleshores, els d'Arnau Sala, més tranquils i sense tanta pressió, van buscar la victòria amb paciència, però la urgència de l'Hèrcules els va anar a favor. Al minut 84, Tarí, que feia dos minuts que era al camp, marcava el tercer gol que donava la victòria al seu equip. El Peralada va lluitar fins al final, sense èxit, però va morir amb el cap ben alt. Voldran refer-se en el següent partit, que jugaran a casa contra el Peña Deportiva.