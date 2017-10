El Palamós goleja i surt del descens

Segona victòria de la temporada, totes dues a domicili, i fora del descens. Granollers (1-2), Horta (1-4) i diumenge que ve toca viatjar a Castelldefels. Ara sí, Vicenç Fernández va poder celebrar la primera victòria perquè a Granollers se la va perdre per motius laborals. Un dels problemes dels palamosins en aquesta arrencada de Lliga era la manca de gol, i una bona mostra d'això era que en nou jornades només n'havia fet cinc. Ahir, en canvi, en va fer quatre d'una tacada. Disset anys després, el Palamós tornava al Feliu i Codina i, si aleshores no hi va haver gols, ahir n'hi va haver cinc i si no arriba ser pels porters i els pals el resultat podria haver estat molt més escandalós.

El degà va colpejar primer amb una diana de Bonaventura, que va aprofitar una pilota morta dins l'àrea després d'un xut de Medina. L'alegria dels visitants va durar un sospir, l'ex-Palamós Sergi Arranz establia l'igualada un minut després, abans del quart d'hora de joc. Deu minuts més tard de l'empat a u, el totcampista Narcís Barrera, des de la frontal de l'àrea, tornava a avançar als de Vicenç Fernández mitjançant un xut que es colava a la dreta de Gabri. El partit era entretingut per a l'espectador i l'emoció no va decaure a la segona meitat, tot al contrari, perquè uns i altres corrien a cara descoberta en busca del gol. Al minut 65 el porter li va treure una ocasió claríssima a Medina, però aquest es va treure l'espina quatre minuts després aprofitant una assistència de Nahuel marcant el tercer.

Calia matar el partit amb un quart gol i aquest va arribar gràcies al bigolejador Marc Medina. Faltaven quinze minuts per acabar el partit quan una passada de Bonaventura a Medina va ser resolta a la perfecció pel màxim golejador del Palamós (4 gols). El darrer quart d'hora l'equip de Nacho Castro va posar a prova la capacitat de resistència dels visitants, però ni Sergi Arranz va poder amb el mur Albert Quintanas ni els seus aliats: els pals. Diumenge vinent els de Vicenç Fernández intentaran sumar a Castelldefels la tercera victòria seguida a domicili per continuar fora del descens.