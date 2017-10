Blai Trias (ETG Racing) s'endú el català de promovelocitat

L'escuderia ETG Racing (Escola Tècnica Girona) ha tornat a tocar el cim amb la gran victòria del jove Blai Trias, que va imposar-se aquest diumenge a Calafat en les dues mànegues per aconseguir proclamar-se campió de Catalunya de promovelocitat 70 cc. Des dels entrenaments oficials, el jove pilot va demostrar que era un ferm candidat a ser campió, i no va donar opció als seus rivals en la lluita per la primera posició per a la sortida.