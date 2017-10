La Copa del Rei porta a Bordils el tercer classificat de la lliga Asobal

El Bordils afronta aquest vespre (20.30) al pavelló Blanc-i-Verd un d'aquells partits que tothom vol jugar: una eliminatòria de Copa contra un rival de la lliga Asobal, el Guadalajara, que a més arriba en estat de gràcia després d'un triomf a Lleó el cap de setmana passat que l'ha situat tercer a la classificació. Ara mateix només el Barça i l'Anaitasuna, que han guanyat els sis partits disputats fins ara, es troben per davant del conjunt que entrena César Montes. Però el Bordils també arriba bé al partit, després d'haver-se «alliberat», com admet el tècnic Sergi Catarain, dissabte passat, aconseguint contra el Ciudad Real el primer triomf a la lliga de Divisió de Plata.

A Bordils la Copa mola, com diu l'eslògan publicitari dels partits d'aquesta competició. I més si permet veure un rival de categoria superior, professional, amb nombroses figures a la plantilla. Ahir al migdia Catarain no tenia clar quin equip veuria aquest vespre, però unes hores més tard el Guadalajara confiava que viatjava sense alguns dels seus homés més destacats, com el veterà porter Jota Hombrados, Víctor Vigo i Javier Parra. Sí que hi seran el pivot Javi Garcia i el golejador Chema Márquez, campió d'Europa junior l'estiu passat amb Espanya.

Sergi Catarain subratlla que tot i tractar-se d'un partit de Copa contra un rival professional i de categoria superior «tenim clar que hem de fer el mateix que el dia del Ciudad Real, lluitant amb intensitat, perquè és la millor manera de preparar la visita de dissabte al Barça B en Lliga, que és el partit que realment interessa». Amb això, però, el tècnic, no llença res: «La nostra intenció és competir, tenint clar que són un equip professional que ha fet grans fitxatges i que té equip per acabar entre els cinc o sis primers de l'Asobal». Ferran Oliver, enfebrat des de diumenge, és l'únic dubte que tindrà el tècnic del Bordils.