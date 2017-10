Marc-André Ter Stegen, porter del Barça, va concedir una entrevista a uefa.com i entre d'altres coses va assegurar que ha madurat des que va fitxar pel club blaugrana, l'estiu del 2014, en una porteria que confia a seguir defensant durant molts anys més.

«Han passat moltes coses en els últims tres anys. Ara estic començant la meva quarta temporada aquí. He estat increïblement feliç fins ara i estic content de continuar amb la meva carrera en aquest club, perquè és el que vull fer», declara l'alemany.

Després de jugar a les ordres de Luis Enrique Martínez les tres últimes campanyes, Ter Stegen té ara un nou «cap» al vestidor, Ernesto Valverde, un entrenador que té «un enfocament completament diferent» a l'anterior. «Té idees noves i diferents i hem de donar-li suport. També està introduint més opcions alternatives al nostre joc, que és una cosa que et fa ser un millor jugador, perquè has d'aprendre coses noves. La nostra feina és posar en marxa aquests canvis i he de dir que ho hem fet bastant bé fins ara», comenta sobre el nou tècnic.

En qualsevol cas, afirma també que, amb Luis Enrique o amb Valverde les ganes de seguir conquerint títols segueixen intactes al Barça: «Tots tenim fam per seguir guanyant partits».



Preparant la Champions

El primer equip es va citar ahir matí al camp d'entrenament per preparar la tercera jornada de la Lliga de Campions, que disputarà demà al Camp Nou contra l'Olympiacos grec (20.45 hores). Ernesto Valverde va poder comptar amb tots els disponibles després de passar un dia de descans l'endemà de sumar un empat al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic (1-1).