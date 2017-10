Les aturades de Keylor Navas salven un Madrid sense encert ofensiu

Tres aturades salvadores de Keylor Navas van evitar la derrota d'un Reial Madrid sense punteria davant el Tottenham al Santiago Bernabéu (1-1). És la quarta ensopegada en sis partits de local aquesta temporada de l'equip de Zinedine Zidane, que va disparar en tretze ocasions a la porteria rival i només va ser capaç de marcar de penal.

El Reial Madrid s'ha convertit en el Bernabéu en un equip tan dominador com impredictible. Després de les lliçons rebudes contra Betis, València i Llevant, amb ensopegades de les que n'havia d'aprendre, arribava la primera «final de grup», com la va batejar Zidane en la Lliga de Campions, davant un Tottenham parapetat en defensa de cinc però que va saber fer patir al campió d'Europa.

No li va tremolar el pols a Zidane per apostar per Achraf al lateral dret, orfe sense Carvajal, quan tothom hi esperava Nacho. Respecte a les demarcacions per sobre de l'edat, els 18 anys del jugador li donen un desvergonyiment que el va portar a ser protagonista de l'inici. Encarant sempre, traient centrades. La primera la va estavellar al pal Cristiano Ronaldo de cap i el rebuig el creuava en excés Benzema amb tot per marcar.

Naixia un partit trepidant amb el ritme esperat entre dos equips que asseguraven espectacle ofensiu. Kane va avisar amb un cop de cap picat després de córner davant el qual es va lluir Keylor Navas, ràpid de reflexos. Cada córner era rematat per un Tottenham amb més centímetres. Fernando Llorente esperava la seva i demanava penal en una clara acció per marcar: Casemiro tocava la pilota i arrossegava el davanter.

El premi per als visitants va arribar als 28 minuts, en l'enèsima pujada d'Aurier amb una centrada que va buscar Kane sense èxit i en la marca. Va ser Varane el qui va impulsar sense voler la pilota dins la seva pròpia porteria. Un altre partit amb el vent en contra per al Reial Madrid, que va poder minimitzar el temporal abans del descans, de penal: Kroos era obstaculitzat dins de l'àrea per Aurier i Cristiano xutava amb seguretat, enganyant Lloris.

Apuntava una segona meitat d'alta intensitat però el marcador no es va moure gràcies a la seguretat de Lloris (de nou el Bernabéu assistia atònit a un vendaval ofensiu sense gol) i, sobretot, a la figura de Keylor Navas, que va emergir tot seguit per treure-li un remat a Kane en la jugada que marcaria el partit i protagonitzant almenys tres intervencions de mèrit més. Amb l'empat, Tottenham i Madrid es jugaran el primer lloc de grup a Londres, a Wembley, precisament tres dies després de la visita dels blancs a Girona en partit de lliga.