El Bordils hi creu fins al final

Quan el Guadalajara va posar-se quatre amunt tot just arrencar la segona part (11-15), es podia pensar que fins allà hauria arribat el Bordils. Era la màxima diferència del partit i a pesar de la intensitat que hi posaven els gironins, i de l'empenta de la grada, el rival, un equip professional, amb molts més quilos i físic, semblava que havia aconseguit trencar el partit. Però res de tot això va passar. Als 10 minuts de la represa el duel tornava a estar empatat (17-17), gràcies als gols de Palahí, Moreno i Reixach, i no només això, sinó que fins i tot el Bordils va arribar a posar-se per davant, cosa que no feia des del primer tram del primer període (18-17, Combis).

Sergi Catarain explicava en la prèvia que la victòria contra el Ciudad Real a la lliga de dissabte els havia «alliberat», i esperava tornar a veure la mateixa intensitat i ganes a la Copa, tot i la superior categoria del rival. Era la millor manera de preparar la visita al Barça B de dissabte. I els jugadors li van fer cas. El Guadalajara, que venia de guanyar a Lleó per situar-se tercer de l'Asobal, només per darrere del Barça i l'Anaitasuna, no va poder cantar victòria fins a menys de dos minuts del final. L'últim avantatge local va ser el 20-19 aconseguit per Combis a un quart d'hora del final. A partir d'allà, amb la màxima igualtat, es va arribar a un desenllaç on la major experiència visitant i la precipitació del Bordils va acabar dictant sentència. Dos gols de penal de Mach seguits van situar un 24-25 a menys de cinc minuts de l'acabament. Però va ser el Guadalajara qui, a partir de les aturades del seu porter Adri, va acabar marcant la diferència. El Bordils hi va creure fins al 25-27 que anotava Márquez a menys de dos minuts i mig. El públic, com sempre, va acomiadar l'equip dret.

La primera part ja havia sigut un intercanvi de cops constant, amb un Bordils dominador d'inici fins que quatre aturades seguides d'Adri van frenar el poder ofensiu gironí per passar del 6-4 al 6-8. L'equip de Catarain aconseguiria empatar a 9, però un altre parcial de 0-3 eixamplaria la diferència fins a un 9-12 a cinc minuts per al descans. El Bordils hi va seguir posant el coll, es va arribar a col·locar un avall (11-12) però se'n va anar al descans tres a sota. I no va donar res per perdut, creient en una victòria que hauria sigut sonada fins pràcticament al final.