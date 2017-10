Esgarrifosa lesió del jugador de l'NBA Gordon Hayward

La temporada ha començat de la pitjor manera per a l'ala dels Boston Celtics Gordon Hayward. El jugador es va fracturar anit el turmell esquerre quan es jugava tot just el minut cinc del partit inaugural del curs 2017-2018 de l'NBA (amb victòria dels Cleveland Cavaliers per 102-99).



Hayward, de 27 anys, debutava amb els Celtis. En una acció fortuïta va saltar i va caure en mala posició, per la qual cosa el peu li va quedar literalment girat.





La historia que nunca habríamos querido contar. Gordon Hayward se despide de la temporada en el primer partido. pic.twitter.com/aO3Jk0MvEW — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 18 de octubre de 2017