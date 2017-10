Marc Gasol, més que arrelat a Memphis

L'estiu del 2008, poc abans de la confirmació de l'esfondrament definitiu del projecte Akasvayu i del final del bàsquet ACB a Girona, Marc Gasol anunciava que feia el salt a l'NBA. Després de dos grans anys a Fontajau, en què de la mà d'Svetislav Pesic i Pedro Martínez el pivot va passar de no tenir minuts al Barça a ser un dels jugadors més dominants d'Europa amb només 23 anys, Gasol aterrava a la lliga nord-americana per jugar en un equip, Grizzlies, i sobretot una ciutat, Memphis, que coneixia bé. La capital de l'estat de Tennessee ja l'havia acollit quan, sent un adolescent, s'hi havia instal·lat amb la família acompanyant el seu germà en la primera aventura de la família Gasol a l'NBA. I, aquesta propera matinada, a les dues, en un partit a Memphis contra New Orleans Pelicans, Marc Gasol encetarà la seva desena temporada consecutiva als Grizzlies. Ara, amb 32 anys, convertit en un dels pivots de referència en la millor lliga de bàsquet del món, Marc Gasol continua lligat a la franquícia del FedExForum i, sobretot, a la ciutat de Memphis i a la seva comunitat, on el pivot i la seva dona es troben molt còmodes. És casa seva.

Aquí es parla sovint de l'estima de Marc Gasol per Girona, ciutat que va ser clau en el seu creixement esportiu i personal, i en com el pivot nascut a Sant Boi de Llobregat ho recorda sempre a més de mantenir un lligam emocional a la ciutat que, en l'àmbit esportiu, ell va voler traslladar creant la seva escola de bàsquet. Un projecte que, tot just en el seu tercer any, acaba de fer el pas endavant de crear un equip sènior que, amb Quim Costa d'entrenador, competeix a Lliga EBA, mentre l'escola, ara Bàsquet Girona, es va estructurant cada cop més com un club amb aires d'acabar convertint-se en professional. I a Memphis? Doncs igual. Però sense club, o escola, de bàsquet propi.

En una competició, l'NBA, on els traspassos i els canvis d'equip són habituals, fins i tot a mitja temporada, Memphis no s'ha plantejat mai desfer-se del pivot català. I ell tampoc ha volgut marxar. I això que, esportivament parlant, el camí més recte de Marc Gasol per poder aspirar a jugar els partits grans, els que van més enllà de les primeres rondes dels play-off, era deixar Memphis. Ho va fer el seu germà Pau: set temporades a Memphis jugant amb els Grizzlies abans de marxar a Los Angeles, amb qui va guanyar dos anells de campió, per continuar després la seva carrera a Chicago i ara a San Antonio.

En canvi, Marc Gasol no ho ha fet. Continua als Grizzlies. Jugant millor cada temporada, el curs passat va signar els seus millors números de sempre amb 19.5 punts i 7.6 rebots per partit, Marc Gasol ha estat determinant perquè els Grizzlies hagin jugat els play-off en els set últims anys. Mai, però, aconseguint arribar a les rondes finals en un objectiu que, tot i la maduresa esportiva del pivot català i del base titular Mike Conley, sembla complicat que puguin assolir en la temporada que comencen aquesta matinada en el partit contra New Orleans al FedExForum.

Veterans importants com Zach Randolph o Vince Carter, a més de Tony Allen, han deixat uns Memphis que, amb gran part del límit salarial destinat a pagar els sous de Conley, Gasol i Chandler Parsons, un aler alt amb tant potencial com dubtes al voltant de la seva capacitat física, no han pogut fer cap fitxatge enlluernador.

Gasol i Conley tornaran a ser els fars d'un equip que, ja la temporada passada, amb l'estrena de David Fizdale a la banqueta, va deixar bones sensacions amb un joc que buscava generar més espais en atac. Marc Gasol s'obria cap a fora, amenaçant amb la seva gran mà per tirar, fins i tot de tres punts, generant més opcions en atac que, a més de Conley, aquesta temporada haurien de saber aprofitar Parsons, Green, Wright o McLemore.

A final de temporada, ja amb els 33 anys que farà al gener, Marc Gasol haurà de valorar si la balança entre ambició esportiva i arrelament a Memphis continua suficientment ben equilibrada. «Aquest any marcarà una mica el meu futur a l'NBA. Soc el més veterà de la franquícia i, si les coses no funcionen com ho haurien de fer, potser s'haurà de prendre una decisió entre les dues parts. És un repte per a mi. Ningú espera que fem res important, però vull fer-ho. Competirem al màxim per portar l'equip a llocs on no hem arribat mai», explicava Marc Gasol aquest cap de setmana en un acte promocional amb Nike on es presentaven les noves samarretes dels diferents equips de la lliga professional nord-americana.