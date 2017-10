Una nit europea amb tot a favor

El FC Barcelona rep aquest vespre al Camp Nou l'Olympiacos (20.45, beIN Sports), en la tercera jornada de la Lliga de Campions, un enfrontament que no hauria de suposar cap problema per als blaugrana, líders del grup D, en el duel contra el cuer. El Barça i el seu joc estan a l'alça, i des que va arrencar la competició només s'ha deixat l'empat de la setmana passada contra l'Atlètic de Madrid (1-1), en un partit on els barcelonistes no van tenir ni la sort ni la punteria necessària per sumar la seva vuitena victòria seguida a la Lliga.

A Europa, els blaugrana també trepitgen fort. Els sis punts els ha tret de dues victòries incontestables contra el Juventus i al camp de l'Sporting de Portugal. Avui, contra l'Olympiacos, al Barça se li presenta un rival que aquest cap de setmana va aixecar un partit contra el Panionios (3-4) després d'haver encadenat tres derrotes consecutives. De totes maneres, l'Olympiacos mai ha vençut a Espanya (dos empats i dotze derrotes). El preparador blaugrana, Ernesto Valverde, jugarà contra un dels equips que ha entrenat (dues vegades: 2008-09 i 2010-12) i amb el qual va arribar a les seves cotes de més èxit, a haver guanyat tres títols de Lliga i dues Copes de Grècia.

El Barça arriba a la tercera data europea amb un futbol en augment i amb un bon repartiment de minuts en la seva plantilla a gairebé totes les línies. L'únic jugador advertit de sanció si veu una groga és el portuguès Semedo. Valverde podria moure una altra vegada l'alineació amb l'entrada de jugadors no titulars però que també han gaudit de minuts i l'aportació dels quals ha estat més que interessant, com en el cas de Sergi Roberto o Paulinho.

Mentrestant, no s'espera la participació del capità Andrés Iniesta, recentment renovat. El manxec no va jugar amb la selecció per molèsties i va tornar a l'alineació contra l'Atlètic. El Barça va sortir aquest cap de setmana amb un 4-4-2, afegint André Gomes al mig del camp, però contra l'Olympiacos tot apunta que l'equip català sortirà amb dos extrems, per a la qual cosa Valverde compta amb les opcions de Gerard Deulofeu i Denis Suárez.

De la seva banda, l'Olympiacos arriba a Barcelona amb l'objectiu de rascar algun punt que li permeti seguir amb vida en la fase de grups. L'equip grec arriba sense un dels seus jugadors més destacats, el nigerià Emenike, que segueix arrossegant molèsties a la cuixa i ja es va perdre el duel de la lliga de dissabte contra el Panionis. De la llista de convocats de Lemonis per al partit del Camp Nou també n'han caigut per lesió Seba, Ben i Cisse, i per criteris tècnics Diogo Figueiras, Martins, Milic i Ansarifard.

Aquest inèdit duel en la història de la Champions serà especial per a Ernesto Valverde, actual tècnic del Barcelona que va dirigir el conjunt grec durant tres temporades, i per a Alberto Botía, central de l'Olympiacos, que es va formar en les categories inferiors de l'equip culé. En les dues primeres jornades de la fase de grups el conjunt hel·lè no ha sumat cap punt en els seus enfrontaments, contra l'Sporting de Lisboa (2-3) i el Juventus (2-0).



L'Atlètic juga a Baku

L'Atlètic de Madrid, que va empatar a la primera jornada a Roma i va caure a la segona contra el Chelsea, reprèn també aquest vespre la Lliga de Campions sense marge d'error, limitat al mínim en la seva visita al Qarabag a Baku, on el triomf és indispensable per dependre de si mateix per a l'accés a vuitens.

Amb només un punt en dues jornades, a cinc del Chelsea, guanyador de les seves dues xocs, ia tres de l'Roma, vencedor l'anterior cita a l'Azerbaidjan, tot el que no sigui un triomf suposarà un pas enrere, mai definitiu, però sí més que inquietant per al conjunt matalasser, el subcampió en dues de les últimes quatre edicions. L'Atlètic només ha guanyat quatre dels últims deu partits que ha disputat a la Champions.