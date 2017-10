El Barça manté intacta la seva gran ratxa a Europa

El Barça va haver de treballar amb una paciència infinita per superar un Olympiacos aguerrit en defensa però gairebé nul en atac, que va encaixar un 3-1 tot i jugar amb un homes més després de l'expulsió de Gerard Piqué a l'últim tram de la primera part. Un resultat que deixa molt ben encarada la seva classificació per als vuitens de final de la Champions, bitllet que podria aconseguir la propera jornada a Grècia.

L'equip de Valverde va jugar a mig gas i amb molta pausa, ja que va témer que el partit s'havia de disputar al camp del rival, on es va trobar una muralla defensiva que a estones va convertir en avorrit el xoc. La primera part va ser un monòleg del Barcelona, que es va sentir molt impotent als voltants de l'àrea grega, on el tècnic Takis Lemonis va apostar més per evitar la golejada que no pas un altre objectiu. Així, a excepció d'una volea que va connectar Vadis Odjidja, en un rebuig després d'una falta, tot el futbol es va generar al camp grec.

Messi i, sobretot, Gerard Deulofeu, van ser els jugadors que més van produir, però va ser escassa l'eficàcia davant els tres pals, tant per la falta de punteria com pel sistema defensiu grec, destinat només a amuntegar com més jugadors millor dins de l'àrea cada vegada que els barcelonistes muntaven una acció ofensiva.

Vivint en l'últim terç de camp, l'Olympiacos es va oblidar de l'àrea blaugrana, ni quan en el 18 Nikolaou es va introduir la pilota a la seva porteria (1-0). El Barcelona tornava a beneficiar-se d'un gol del rival en pròpia porta, com així va passar en l'anterior partit contra l'Sporting de Portugal, igual que els dos contra el Girona i un en el partit amb el Betis.

Paulinho va enviar una pilota al travesser en el 23 i tres minuts després, l'exblaugrana Alberto Botía es va haver de llançar a terra per bloquejar un xut de Messi dins l'àrea. El Barcelona empenyia, però no resolia. Una altra vegada l'argentí, després de deixar enrere a dos oponents, va posar una pilota per Suárez, però aquest tot sol davant el porter no va saber materialitzar la seva ocasió en gol.



Vermella per a Piqué

Piqué, que va veure una groga al minut 11 per tallar a la banda un intent de contracop, va acabar expulsat en l'últim tram de la primera part quan va marcar amb el braç dret, en una acció que va veure l'assistent, ja que l'àrbitre no va percebre la infracció. Aquesta ha estat la tercera groga que ha vist aquesta temporada el central català per tocar la pilota amb la mà.

Veient que l'avantatge era mínim i que quedava encarar tota una segona meitat amb un home menys, el tècnic Ernesto Valverde va canviar per al segon temps Deulofeu, un dels millors, pel central Javier Mascherano. La seva intenció, després de la vermella a Piqué, era la de reforçar la defensa tot i que fins llavors el rival no havia inquietat gens ni mica.

L'entrada de Djurdjevic va coincidir amb la fase més insistent de l'Olympiacos davant la porteria defensada per Ter Stgen, que va veure passejar una pilota pels seus dominis abans del 60. Poc després, el Barcelona va respondre amb una sèrie d'aproximacions sense encert, fins que Messi va ser caçat per darrere a la frontal. L'argentí va llançar la falta directa i va marcar el segon del Barça (2-0), encarant la victòria. Novament Messi, en una jugada en què va deixar enrere a uns quants jugadors, va enviar una passada de la mort a la qual va acabar arribant Digne per fer el tercer.

Ja a l'últim minut, Nikolau, aquest cop sí a la porteria contrària, va maquillar el marcador però el resultat, per als blaugranes, no va perillar en cap moment.