La campiona olímpica de salt d'alçada Ruth Beitia anuncia la seva retirada

Ruth Beitia, La campiona olímpica de salt d'alçada als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, va anunciar ahir la seva retirada de l'alta competició durant l'acte de lliurament d'aquesta medalla d'or al museu de l'Esport de Santander. Acompanyada pel seu entrenador, Ramón Torralbo, el seu altre «50 per cent», Beitia va explicatr que «deixen» la seva vida esportiva després de sis «mesos molt durs» en què s'ha vist afectada per diverses lesions, principalment per una tendinitis en l'espatlla que li ha causat molt dolor.

«M'he fet moltes proves a nivell mèdic», va explicar l'atleta, apuntant que l'espatlla ha estat el que més problemes li ha donat, tot i que «tenia dolor per totes les articulacions».

Beitia va reconèixer que que aquest any va anar a l'últim mundial de Londres ja tocada i «sabent que era una loteria», perquè el dolor no li permetia realitzar les seves rutines de salt en condicions òptimes. «Com a entrenadora no serveixo», va subratllar després de ser preguntada si seguirà lligada a l'atletisme.