Un derbi entre bons amics

El Municipal d'Olot es prepara per acollir diumenge un derbi amb urgències entre els garrotxins i el Llagostera. Un partit entre dos equips que no han començat la temporada amb els resultats esperats i que necessiten encadenar dos o tres bons marcadors per oblidar-se de les penúries de la part baixa i començar a mirar cap amunt. L'Olot, que havia guanyat el Saguntí, va fallar el cap de setmana passat a Ontinyent. Els blaugranes, en canvi, arribaran al duel amb la moral d'haver superat un dels favorits per l'ascens, l'Elx, tot i que la victòria no els va servir per sortir dels llocs de descens. Amb els mateixos punts, 8, l'Olot és una posició més amunt, en zona de promoció per no baixar.

Més enllà de tots aquests condicionants el partit també servirà pel retrobament de dos bons amics: Martín Posse i Òscar Álvarez. En la seva etapa de futbolistes van coincidir al Tenerife la temporada 2003/04 i van forjar una amistat que encara perdura. «De l'Òscar només en puc dir coses bones», apunta Posse, que subratlla que «sempre me n'alegro dels seus èxits» tot i que aquesta setmana no compta parlar-hi, almenys fins després del partit. Álvarez, en canvi, no descarta enviar-li algun whatsapp per posar salsa al partit. «Hi tinc molta amistat. Vam coincidir al Tenerife, vam enganxar un any dolent, i el grup es va unir. Cinc o sis futbolistes estàvem sempre junts i un d'ells era Posse», destaca l'ara preparador del Llagostera.

Álvarez no va jugar en tota aquella temporada per culpa d'una lesió. «Després d'operar-me els tendons d'Aquil·les, gairebé vaig estar un any fora de combat», recorda. Després afageix, sobre el seu rival de diumenge, que «futbolísticament venia de Primera Divisió, cedit per l'Espanyol. Ens va aportar molt i molt a l'equip, es notava que era de categoria superior». Per la seva banda el davanter argentí apunta que «va ser un honor compartir vestidor amb Òscar Álvarez, perquè a partir d'allà en va nèixer una amistat que encara perdura».

Sobre el derbi en sí, Martín Posse alerta que «el Llagostera té bons jugadors, en una plantilla dissenyada per practicar el seu estil, que al seu dia ja els va permetre pujar. Però també són capaços d'adaptar-se en un camp de gespa i més gran com el nostre». L'entrenador de l'Olot afageix que «encara és aviat per saber a què podem aspirar aquesta temporada perquè un parell de bons resultats et fan pujar molt. La lliga està molt igualada». Òscar Álvarez diu que «ens ha de servir la victòria contra l'Elx per veure que hem d'anar al 110% en tots els partits». Segons ell «no és un partit d'urgències, tot i que la classificació no és per tirar coets. Els dos volem revertir la situació. La millor manera és sumar punts. Espero un partit igualat».