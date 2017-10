Quan la gimnàstica fa un Salt

Campiones d'Espanya de clubs i amb 61 títols en el campionat estatal individual, la temporada passada va ser històrica per al Salt Gimnàstic Club. L'històrica entitata saltenca, que commemorarà els 40 anys el 2019, obre un nou curs batent tots els records, amb 29 equips de gimnàstica artística masculina i femenina, de totes les edats i nivells. «Toquem sostre perquè mai havíem tingut 383 gimnastes», assegura la seva diretora tècnica, Montse Hugas. Dissabte vinent, 21 d'octubre, a partir de les 12 del migdia, se'n farà la presentació al pavelló de Salt.

Els equips estan formats per gimnastes en edats compreses entre els 3 anys fins acabar l'etapa formativa als 18. A més disposa, més enllà de l'etapa de formació, d'una secció dedicada als adults. Després d'un any tan bo com l'anterior, Hugas no es conforma amb menys: «Els objectius per aquesta temporada han de ser, com a mínim, repetir el que vam fer en l'anterior», subratlla, donant valor a la col·lecció de títols individuals i al fet de ser campions d'Espanya de clubs.

A més aquest any neix una Lliga de gimnàstica amb el patrocini d'Iberdrola, que tindrà tres categories, Primera, Segona i Tercera, amb vuit clubs en cada una. Salt serà l'escenari el 18 de novembre de la fase de classificació. Hi ha 33 entitats inscrites. Les vuit millors competiran a Primera, les vuit següents a Segona i les altres vuit a Tercera. La resta estaran eliminades. El Salt Gimnàstic hi anirà amb l'equip femení sènior i el júnior, aspirant al màxim.

Sobre el rècord de gimnastes que tindran aquesta temporada, Montse Hugas apunta que «tenim moltissima mainada perquè els pares cada vegada donen més trascendència als valors que transmet la gimnàstica. Cada cop hi ha més nens preparats per assolir l'excel·lència en el nostre esport i això també és perquè les famílies hi estan implicades». Aquest curs 9 esportistes del Salt Gimnàstic tenen beca per estar al CAR de Sant Cugat o el de Madrid: Laura Bechdejú, Pau Jiménez, Ignasi Trota, Nora Fernández, Jeroni Casassas, Dietmar Reninhard, Hugo Rebollar, Marina González i Sara Coll. Fernández i Bechdejú són habituals a la selecció espanyola i aspiren a ser olímpiques.

«Aquí tenim de tot. Nens que vénen a fer esport un, dos o tres dies de la setmana, sense voler aspirar a més, o aquells que volen intentar arribar més amunt», subratlla la directora tècnica de l'entitat. El club compta també amb un gran equip d'entrenadors, un total de 20, dirigits per Montse Hugas. «Tots estem motivats per inculcar als gimnastes valors com són la responsabilitat, el respecte, l'esforç, la disciplina i el compromís», recalca.

A partir del 23 d'octubre s'organitzen unes jornades de portes obertes per tal de veure els entrenaments i de donar a conèixer la seva entitat i l'esport que es porta a terme. La passada temporada l'entitat es va consolidar com un referent de la gimnàstica catalana i espanyola. Es va adjudicar el títol al Campionat d'Espanya de Clubs, que es va disputar a Guadalajara i també va festejar 61 podis en el Campionat d'Espanya individual i per Autonomies de Gimnàstica Artística Femenina i Masculina. A més, va ser guardonat per segon any com a millor club gironí als Premis Girona és esport.