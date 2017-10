L'Atlètic es queda sense arguments a Bakú (0-0)

L'Atlètic de Madrid només va ser capaç de sumar un punt del camp del Qarabag (0-0) i continua sense trobar la seva millor versió a la Lliga de Campions, on encara no ha guanyat ni un sol partit en l'edició d'aquesta temporada. Els de Simeone, tot i jugar l'últim quart d'hora amb superioritat numèrica per l'expulsió del local Ndlovu i gaudir d'alguna bona oportunitat, no van poder superar el porter Sehic. Amb aquest resultat, l'Atlètic es manté tercer del seu grup amb un trist balanç de només dos empats i una derrota.