L'Uni agafa velocitat a Europa

Amb Celine Dumerc lesionada, el Landes francès no ha pogut plantar cara a l'Spar Citylift Girona a l'Eurocup que ha sumat la segona victòria consecutiva a l'Eurocup (78-47) en un partit on les gironines han estat molt superiors. Els números no ho expliquen mai tot en el bàsquet, però la diferència de valoració (108 per a les gironines i 23 per al Landes) deixen avui molt poc marge per parlar de detalls tàctics.

Colhado i Traoré han estat les màximes anotadores de l'Uni amb 16 punts i la bescanonina Queralt Casas del Landes amb 12, l'absència de Celine Dumerc ha estat una llàstima per la gent que, tot i la pluja i l'horari (un quart de vuit del vespre en dijous), han anat avui a Fontajau. Els aficionats gironins s'han perdut l'actuació d'una de les millors jugadores de la història del bàsquet francès, Dumerc és una icona mediàtica a França, però, en canvi, l'Uni ho ha agrait.

Sense el far de la seva veterana base, el joc del L andes s'ha enfosquit molt. Massa i tot. Sense tir exterior, la seva jugadora amb millor canell de fora és la corpulent expivot de l'Uni Cierra Bravard, el Landes ha provat de viure de les pilotes recuperades, de les transicions ràpides i de les accions individuals d'una motivada Queralt Casas. Massa poc per plantar cara a un Uni que continua creixent i que, ben dirigit per Núria Martínez, aviat a vist clar que per poc que fes moure la pilota sempre trobava superioritats prop de cistella. Especialment quan la pilota arribava a les mans de Nadia Colhado. Els punts de la brasilera (12), de Traoré (8) i els bons detalls de Mendi, Conde o Romeo han deixat el partit mig enllestit a la mitja part (41-27).

El Landes, conscient de la situació, ha sortit després del descans amb l'objectiu de collar una mica més en defensa. De sortida ha provat de pujar una mica més el to físic posant encara una mica més de mans. No li ha servit de molt, perquè, a l'altre costat de la pista, només Queralt Casas ha buscat la cistella contrària amb una mica de creativitat. Dues de les altres peces claus del Landes, la canadenca Ayim i la croata Skoric, gairebé han tingut menys protagonisme en el partit d'avui a Fontajau que la lesionada Dumerc i la pivot Milapie ha estat de les poques, o l'única, que ha ajudat Queralt Casas. A poc per acabar el tercer quart, la francesa Mendi ha aixemplat la diferència fins més enllà dels vint punts (60-39) reivindicant-se davant d'un dels millors equips del seu país. Una jugadora que Pere Puig va «pescar» aquest estiu d'un conjunt de segona divisió francesa, l'Avenir Chartres. El darrer quart ha sobrat. Especialment, per a les jugadores del Landes (78-47).