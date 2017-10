La victòria més esperada de Quintanas

Bona part del mèrit de l'última victòria del Palamós va recaure en les mans d'Albert Quintanas. El nou porter del degà va protagonitzar aturades decisives davant l'Horta i juntament amb els golejadors Medina, Bonaventura i Barrera va ser un dels artífexs de la victòria (1-4). L'exjugador de l'Olot admet que personalment «sí que necessitava un partit així i l'equip en general també perquè l'arrencada no ha estat la que desitjàvem». El porter format a les categories inferiors del Girona explica que «la segona victòria del curs ens permet sortir del descens i fa que tot ho veiem amb més positivisme».

El tècnic Vicenç Fernández va elogiar l'actuació de Quinti assegurant que el Palamós compta sota els pals amb un jugador de garanties i que donarà punts. El porter gironí explica que «li agraeixo al míster les seves paraules perquè sempre m'ha transmès confiança». Els dos triomfs del Palamós han arribat a fora, això no significa, però, que se senti més a gust actuant a domicili. Segons Quintanas, «particularment no em sento més còmode a fora, és cert que a casa els resultats no ens acompanyen, però, confio 100% en l'equip i en canviar aquesta tendència perquè vèncer a casa és una de les claus per la salvació». Els del Baix Empordà tornen a jugar a fora i ho faran davant un Castelldefels que fa vuit partits que no guanya i que ocupa la penúltima posició. Quintanas no se'n refia ni un pèl de la crisi dels barcelonins: «és un rival de la nostra Lliga i caldrà anar amb compte perquè mai saps si això els fa més perillosos».



Un cop d'autoritat

Albert Quintanas admet que l'errada d'un porter acabar costant un gol i potser no és tant criticada quan qui l'erra és un davanter. En aquest sentit explica que «quan falles saps que has fallat a l'equip i intentes seguir amb normalitat, però, dins teu penses que podies haver donat més». La solució a això, diu Quintanas, «és treball i més treball». Albert Quintanas creu que l'1 a 4 al Feliu i Codina d'Horta pot significar haver donat «un cop de puny damunt la taula perquè necessitàvem guanyar contundentment».

L'ex Girona B no s'ha perdut cap partit de l'equip de Pablo Machín. Quintanas creu que «el Girona hauria de portar més punts dels que té, per exemple, contra el Sevilla van enviar un penal al pal, però, les sensacions que transmet són bones». Per tot plegat, Quinti creu que «el Girona se'n sortirà i se salvarà en el seu debut a Primera. Això sí, el porter del degà avisa que «aquesta és una categoria molt exigent i quan se't posen per davant en el marcador després és molt difícil aixecar-ho».