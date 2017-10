Barça, Liceo... i Girona

A aquestes alçades de la temporada, amb només dues jornades disputades, no deixa de ser una anècdota, però compartir el colideratge de l'OK Lliga amb el Barça i el Liceo és, ara mateix, tot un orgull per als responsables del Citylift Girona. Un equip que tot just la temporada passada debutava a la competició, patint moltíssim per salvar-se, i que aquesta temporada, amb una plantilla jove i ambiciosa, pot ser una de les revelacions del campionat. El Girona, un dels pioners de l'hoquei a Catalunya i a Espanya als anys 40, ha tornat amb força a l'elit. I s'hi vol quedar per molt de temps.

El pavelló de Palau 2 acollirà avui (21.00) un duel amb el Vic, quart classificat, amb 4 punts, que culminarà una jornada que haurà arrencat a 2/4 de 7 amb la presentació de la vintena d'equips que l'entitat tindrà aquest curs en competició. Ramon Benito, l'entrenador del primer equip i coordinador esportiu de tot el club, assenyala que «estem creixent cada any i aquesta temporada només no tindrem representació en categoria júnior». Segons ell, «en dos o tres anys podrem veure al primer equip jugadors gironins formats a casa», un dels grans objectius que s'havia proposat quan va arribar a Palau fa tres anys i mig. «Girona és el bressol de l'hoquei i cada cop té equips més competitius i fa passes per tornar a ser un club de referència. Som un bon trampolí també per a jugadors joves que es vulguin reivindicar», subratlla l'històric exjugador del Barça i el Blanes.

Sobre el colideratge que defensa el Girona, al costat del Barça i el Liceo, Ramon Benito diu que «està molt bé ser en aquesta situació perquè ja tenim sis punts i estem més a prop de l'objectiu de salvar-nos sense patir tant com el curs passat». El tècnic no vol anar més enllà. Assegura que la clau per saber fins on pot aspirar el Citylift Girona aquest any és «fer-se forts a Palau» i, en aquest sentit, dona molta importància al duel d'aquesta nit amb el Vic: «tot i que han remodelat la plantilla són un bloc molt rocós, que sap a què juga, i on destaquen Mia Ordeig i Borja López». Benito aplaudeix el bon moment de l'hoquei gironí amb la irrupció del Palafrugell i del mateix Girona, i la continuïtat del Lloret a l'OK Lliga. Avui el seu equip pot dormir líder en solitari.