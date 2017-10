Fernando Alonso anuncia que continuarà una campanya més amb McLaren

Fernando Alonso, campió del

Món de Fórmula 1 el 2005 i el 2006 amb Renault, va anunciar ahir a través d'un vídeo de l'escuderia la seva continuïtat una temporada més com a pilot de McLaren. Alonso, de 36 anys i amb 32 victòries en F1 -la sisena millor marca

històrica-, disputarà així la seva dissetena temporada a la categoria reina de l'automobilisme, en què espera tenir un cotxe competitiu després de l'acord de Renault per motoritzar a l'escuderia anglesa, deixant enrere els últims tres anys amb Honda, en els quals els resultats van distar molt del que s'esperava. «És fantàstic poder prolongar la meva relació amb tot l'equip de McLaren. El meu cor sempre m'ha dit que em quedi i em sento a casa. És un equip meravellós, ple de gent increïble, amb una calor humana i una cordialitat que jo mai he viscut en un altre lloc a Fórmula 1. Estic molt content de pilotar aquí». El bicampió mundial afirma, a més: «Els últims anys ens han donat l'impuls per planejar i construir per al futur, i estic amb ganes d'afrontar aquesta travessia». «Estic il·lusionat pel nostre futur junts».