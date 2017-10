El silenc Albert Dalmau jugarà al filial del Llevant fins a final de temporada

El lateral dret Albert Dalmau jugarà aquesta temporada amb el filial del Llevant a Tercera Divisió. Dalmau no va renovar contracte el curs passat amb l'Hèrcules malgrat ser indiscutible (43 partits) i a l'estiu no va concretar el fitxatge per cap equip. Ara, com a jugador a l'atur ha acceptat la proposta de l'Atlètic Llevant, on arriba avalat per l'entrenador Paco López, que ja l'havia tingut a les seves ordres al València Mestalla (2012-13). La greu lesió de genoll de l'ex-Girona Iván López ha fet que el lateral del filial Shaq Moore ascendeixi al primer equip i Dalmau arribi al filial per aportar qualitat i experiència en l'intent de pujar a 2a B.