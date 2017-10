Sense descans per a l'Uni

Ahir al matí, poques hores després de la seva convincent victòria contra el Landes a l'Eurocup, les jugadores de l'Spar Citylift Girona varen pujar a un autocar per anar cap a Vitòria on avui, a dos quarts de set de la tarda, juguen a Mendizorrotza contra l'Araski en la cinquena jornada de lliga. Un rival incòmode, que manté gran part del bloc de l'any passat però amb el joc interior reforçat; i que a sobre, i això no és menys important, ha pogut preparar el partit al llarg de tota la setmana. «Agafem un autocar i marxem cap a Vitòria per jugar a Mendizorrotza contra un rival molt complicat, que l'any passat ja ens va posar les coses molt difícils quan ens hi vam enfrontar, i ho haurem de fer sense haver-nos entrenat», explicava Èric Surís, que entre el partit del Landes i el d'aquesta tarda contra l'Araski només tindrà una hora de pista, aquest matí, en la típica sessió de tir, per treballar amb les seves jugadors: «Haurem d'intentar fer un bon treball tàctic, no sé si a l'autocar, a l'hotel o a on puguem, per preparar el millor possible un partit que jugarem menys de 48 hores després de l'anterior contra Landes que, pel que fa a exigència física, va ser molt més complicat del que pot semblar per la diferència final». Helena Oma és l'única baixa gironina, lesionada al genoll.

L'Araski va ser una de les grans sorpreses de la temporada passada a Lliga Femenina-1. En el seu primer any a la categoria, les basques varen estar tot l'any a la part alta i van aconseguir èxits inesperats com jugar la Copa a Fontajau i en els play-off. En els dos casos van perdre contra l'Uni en semifinals. Després de renunciar a l'Eurocup, amb l'objectiu de créixer a poc a poc com a club, l'Araski ha renovat bona part del bloc de l'any passat. Peces destacades com la base veneçolana Roselis Silva, que va ser un gran maldecap per a l'Uni en la semifinal de Copa, Marta Tudanca o Irati Etxarri seguixen a l'equip que entrena Madelen Urieta; mentre que les grans novetats han arribat en el joc interior: la nord-americana Julie Forster, que va brillar l'any passat a l'Al-Qázeres, i la jove Umo Diallo, canària de 19 anys formada al Segle XXI, que amb Urieta ha trobat una entrenadora que aposta per ella donant-li minuts a l'elit. L'altra novetat és l'aler holandesa Natalie Van den Adel, que, en el seu quart any a la lliga després de passar per Zamora i Saragossa, completa molt un bloc amb altres peces com Arrate Agirre, Laura Pardo i Izaskun Garcia.

«Han sumat peces molt interessants a l'equip, crec que han guanyat en prestacions i no serà cap sorpresa si tornen a estar a dalt aquesta temporada perquè, també mantenen l'entrenadora i tenen molt clar a què juguen», detallava Surís sobre un Araski que, de moment, en lliga té un balanç calcat a l'Spar Citylift Girona: tres victòries i una derrota. Les basques han guanyat els seus dos partits a Mendizorrotza, contra Zamora (63-54) i Bembibre (72-63) i també el del passat cap de setmana a la pista de l'Estudiantes (59-73); mentre que l'única derrota va ser a Saragossa davant el Mann Filter (79-55).