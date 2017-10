Juan Flere: el porter que va frenar el Girona s'acostuma a ser l'heroi

lunga, Kayode, Mojica i Marlos Moreno la matinada passada el van somiar. Es diu Juan Flere, té 19 anys i és l'habitual porter titular del Llagostera B a Primera Catalana, i el suplent de Marcos al primer equip Els davanters del Girona s'hi van estavellar una i una altre vegada dijous durant els quarts de final de la Copa Catalunya, en un partit on el jugador argentí, criat des dels sis anys al Maresme, va recuperar l'heroica que ja l'havia acompanyat en d'altres moments de la seva carrera. El juny de 2016, amb el Damm, va ser l'autor de l'empat a un en la semifinal de la Copa Catalunya contra el Barça B pujant a rematar un córner a l'últim minut. I pocs instants després, a la tanda de penals, ho va rematar aturant dos xuts per classificar el seu equip per a una final que es van acabar enduent contra el Cornellà.