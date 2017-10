El líder continua amb fam

El Barcelona rep aquest vespre el Màlaga, cuer de La Lliga Santander i que arriba sense el seu porter Roberto Jiménez, amb l'objectiu de consolidar-se en el lideratge i firmar, de nou, un bon partit que li permeti seguir creixent com a equip en aquest primer terç de la temporada. Després d'encadenar set victòries consecutives, els homes d'Ernesto Valverde van cedir els seus dos primers punts en el campionat, en empatar (1-1), contra l'Atlètic de Madrid, en el Wanda Metropolitano.

No obstant això, la reacció del conjunt blaugrana, després de veure's per sota al marcador, va deixar molt satisfet Valverde, que ja ha destacat, en diverses ocasions, l'actitud i ambició que estan mostrant els seus jugadors. La bona línia apuntada a la Lliga s'ha vist, a més, ratificada a Europa, ja que el Barcelona compta per triomfs els seus tres duels a la Lliga de Campions, on s'ha consolidat com a primer de grup i ja té un peu als vuitens de final.

Davant l'Olympiacos (3-1), Valverde no va poder comptar amb Jordi Alba, que en la vigília del partit va patir una sobrecàrrega en l'adductor de la cama dreta. El lateral català és dubte davant el conjunt andalús. Segueix sent baixa per lesió Dembélé i el migcampista Rafinha Alcántara, mentre que Arda Turan va tornar dijous als entrenaments però és un futbolista que no compta per al tècnic.

Semedo recuperarà la titularitat en el lateral dret en detriment de Sergi Roberto, Ivan Rakitic, suplent davant l'Olympiacos, podria rellevar Paulinho al mig del camp, i Denis Suárez fer el mateix amb Andrés Iniesta. A dalt, Valverde podria mantenir la tripleta atacant formada per Deulofeu, Messi i Luis Suárez.

El Màlaga, després de vuit partits, té un sol punt i és cuer de la competició sense cap victòria, fet que el col·loca en una situació molt complicada. Míchel està qüestionat però assegura que es veu «capacitat per sortir d'aquesta situació». L'ex-Girona Cifu ha entrat a la llista de convocats.