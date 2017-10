El Palafrugell rep un històric de l'hoquei estatal: el Liceo gallec

El començament de la primera temporada del Corredor Mató Palafrugell no té un calendari gens fàcil per a l'equip entrenat per Xavi Garcia que avui, una setmana després de caure golejats a la pista del Barça, rebran un altre dels històrics: Liceo (20.00) L'equip de la Corunya ha guanyat els seu dos partits en aquest inici de lliga, contra el Noia (2-3) i l'Asturhockey (11-1) i, per guanyar-lo, el Palafrugell intentarà apel·lar al «factor pista» com ja va fer en la històrica victòria contra el Caldes. El Lloret, per la seva banda, visita el Voltregà (20.15).