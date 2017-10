El Reus assegura que no pagarà cap multa per exhibir la senyera al camp

El Reus se sent «indignat» després de conèixer que el Comitè de Competició de la Federació Espanyola li obrís expedient després d'exhibir una bandera catalana gegant, i per això assegura que no pagarà cap multa, com així va expressar ahir el club en conferència de premsa. Els fets es remunten al partit Reus-Osasuna, del 23 de setembre, quan al lateral del camp abans del partit, al descans i al final es va desplegar una gran senyera sense cap missatge escrit. El Comitè va obrir expedient disciplinari pel qual l'exhibició podria incórrer en conducta de violència, racisme, xenofòbia o intolerància.

El president del Reus, Xavier Llastarri, i el conseller delegat, Joan Oliver, es van mostrar sorpresos per la situació. «No ens poden multar amb 60.000 euros. No pagarem», va assenyalar Oliver. El president recorda que «una senyera no és cap bandera independentista, sinó que és la bandera de Catalunya». Llastarri es preguntava: «En quin país vivim?», en assenyalar que se sent completament contrariat perquè «un senyor digui que mostrar una bandera pugui portar a la violència i a la xenofòbia». Oliver va explicar que els poden multar amb 60.000 euros com a molt però que no pensen pagar. «No hem fet res que no es pugui fer. Crèiem que havíem de mostrar la bandera perquè s'havia detingut alguns alcaldes i altres havien d'anar a declarar davant del jutge». Olivé no creu que si Catalunya s'independitza, «amb la llei a la mà, la Lliga no ens pot expulsar aquesta setmana».