Deulofeu obre el camí de la victòria més grisa del Barça

Jugant a mig gas en va tenir prou el Barça per apuntar-se la victòria més grisa de la temporada contra un Màlaga perseverant, que es va refer d'un gol matiner que va pujar al marcador quan no ho havia de fer i que, tot i buscar l'empat sense descans, va acabar cedint al segon temps. Segueix líder i imbatut l'equip d'Ernesto Valverde, que anit va tornar a oferir un joc espès, amb molts problemes per generar ocasions i sense gaire encert als metres finals, evidenciant que jugadors com Luis Suárez es troben lluny del seu millor moment.

Es va aliar amb la sort el Barça en la primera acció. Després d'una llarga possessió, Digne va gaudir de dos intents per centrar la pilota a l'àrea. Ho va aconseguir el segon cop, però la pilota clarament havia sortit per la línia de fons. Ni l'àrbitre ni l'assistent ho van veure. La jugada va seguir i l'esfèrica va acabar a peus de Deulofeu. El gironí, amb l'esperó, va fer l'1-0, el seu primer gol oficial amb la samarreta blaugrana. La majoria de jugadors visitants, que s'havien quedat gairebé estàtics a mitja acció, van protestar molt a l'àrbitre, però sense èxit.

El domini era blaugrana, però improductiu. No hi havia res que inquietés el debutant Andrés Prieto. El Barça es va sentir incòmode movent la pilota en el camp malaguista, però tant era per la bona disposició de l'equip de Míchel com per la manca d'oferiments que es generaven en atac. Deulofeu tocava i tocava per la dreta, però sense recorregut cap a l'àrea de Prieto, mentre que tot el que li arribava a Luis Suárez l'uruguaià era incapaç de convertir-ho en alguna cosa beneficiosa per als seus. Messi ho va intentar en moltes ocasions amb el seu amic i company davanter, però no va aparèixer gens de màgia.

El Màlaga, molt incisiu en la pressió, va posar la por al cos del Camp Nou més d'un cop. Peñaranda va provar-ho amb un xut que acabaria a córner. Més perillosa va ser la rematada de Chory Castro al minut 30. Tampoc hi va haver encert. El mateix que li va passar al 41. Se salvava el Barça, que era incapaç de generar autèntic perill.



Iniesta sentencia

Seguia a la seva el Màlaga al segon acte. Només perdia per un gol i s'estava acostant a la porteria defensada per Ter Stegen. El porter va haver d'aparèixer al 51, a xut de Rosales. Calia el segon gol i el Camp Nou ho sabia. Però no arribava. Messi va obligar Prieto a posar una mà salvadora al 54 en una de les poques accions amb cara i ulls del Barça.

L'argentí va fer un pas endavant per estar més a prop dels centrals. En una pilota que li va arribar als peus, va habilitar per a l'entrada d'Iniesta i aquest, amb un potent xut amb l'esquerra, va marcar el segon. Al Màlaga li va caure el món a sobre. Tot i això, la va tenir Keko al 67; però el seu potent xut es va estavellar a la cara de Digne.

Luis Suárez, molt erràtic, va fallar una claríssima ocasió abans de ser substituït per Paco Alcácer. Va marxar amb cara de pomes agres cap a la banqueta. Poc abans, Luis Hernández havia pogut posar una mica d'emoció però el seu cop de cap va sortir fregant el pal. No hi havia encert i ja no n'hi va haver més. Ni per un costat ni per l'altre.