Un Figueres necessitat visita Reus sense Dani Gómez

La Unió viatja aquesta tarda fins a Cambrils (17 h.) per jugar contra el Reus Deportiu B, equip ascendit aquesta mateixa temporada a Tercera Divisió i que n'està sent protagonista. Els tarragonins són tercers, amb 21 punts i només han perdut un partit en el que portem de temporada. A més, arriben al duel contra el Figueres amb quatre victòries en els últims cinc partits i amb Ernest Forgas, ex del Peralada, com a màxim perill.

Els figuerencs estan convençuts que poden capgirar la mala dinàmica que arrosseguen (tres derrotes seguides) i segons Chicho «hem corregit coses durant la setmana i tenim moltes ganes de reivindicar-nos». Dani Gómez, sancionat, no podrà jugar i l'últim fitxatge, Èric Torres, viatja però en principi no tindrà minuts.